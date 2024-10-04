إزالة فورية لبناء مخالف في المهد بالدقهلية (صور )

شنت رئاسة مجلس مركز ومدينة السنبلاوين بمحافظة الدقهلية بالتنسيق مع الوحدة القروية بميت غريطة حملة ازالة بالايدي لبناء مخالف في المهد.



وقام حاتم قابيل رئيس مركزومدينة السنبلاوين بمتابعة تنفيذ ازاله فوريه لاحد المواطنين بقرية ميت غريطه داخل الحيز العمراني على مساحة ١٠٠م تقريبا مخالفا قانون البناء الموحد رقم ١١٩ لسنة٢٠٠٨ ولائحته التنفيذية.

و قام المواطن ببناء مخالف للقانون بالدور الثالث علوى على ترخيص قديم دون الحصول على ترخيص



وتمت الازاله الفورية على نفقة المخالف وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك بإشراف الشحات عبدالفتاح صبره رئيس الوحدة القروية بميت غريطة وفريق العمل الميدانى.

وشدد حاتم قابيل رئيس مجلس مركز ومدينة السنبلاوين في الدقهلية علي تكثيف حملات رصد ومتابعة ومنع كافة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتعامل معها بشكل فوري في المهد لافتًا إلى أنه سيتم التعامل بكل حسم لإيقاف تلك الظاهرة من خلال الإزالة الفورية لأي حالة تعديات جديدة ومحاسبة المخالفين وفقًا للقانون حفاظًا على مستقبل الأجيال القادمة.

وقال رئيس المدينة كلنا فريق عمل واحد وهدفنا جميعًا خدمة المواطن واعادة حقوق الدولة كاملة وتنفيذ القانون علي أي مخالف واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة طبقا للقانون وفى ضوء توجيهات المحافظ.