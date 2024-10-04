سكرتير عام البحيرة يتابع جهود حملات النظافة وإزالة التعديات وأعمال مواجهة حرق قش الأرز
قام اللواء حسن موافي - السكرتير العام للمحافظة بالبحيرة، بمتابعة جهود الوحدات المحلية بعدد من الملفات وذلك من داخل الشبكة الوطنية لمركز السيطرة والتحكم بالديوان العام برئاسة وهدان السيد، تنفيذا لتوجيهات الدكتورة جاكلين عازر - محافظ البحيرة بالمتابعة المستمرة لانتظام سير العمل والوقوف على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين في شتى القطاعات والعمل على تحسينها والارتقاء بها.
التخلص من المخلفات لضمان الحفاظ على المظهر الجمالى
حيث تم متابعة حملات النظافة التي يتم تنفيذها بجميع القرى والمدن على مستوى المحافظة وأعمال التخلص من المخلفات لضمان الحفاظ على المظهر الجمالى والحضارى للشوارع والميادين.
بالإضافة إلى حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية والتأكد من القضاء عليها في المهد بالتنسيق مع الجهات المعنية حفاظ على حق الدولة والرقعة الزراعية بالإضافة إلى متابعة بلاغات حرق قش الأرز لمكافحة والقضاء على ظاهرة حرق قش الأرز.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.