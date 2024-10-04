الجمعة 04 أكتوبر 2024
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محافظات

سكرتير عام البحيرة يتابع جهود حملات النظافة وإزالة التعديات وأعمال مواجهة حرق قش الأرز

غرفة عمليات بديوان
غرفة عمليات بديوان البحيرة

قام اللواء حسن موافي - السكرتير العام للمحافظة بالبحيرة، بمتابعة جهود الوحدات المحلية بعدد من الملفات  وذلك من داخل الشبكة الوطنية لمركز السيطرة والتحكم بالديوان العام برئاسة وهدان السيد، تنفيذا لتوجيهات الدكتورة جاكلين عازر - محافظ البحيرة بالمتابعة المستمرة لانتظام سير العمل والوقوف على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين في شتى القطاعات والعمل على تحسينها والارتقاء بها.

التخلص من المخلفات لضمان الحفاظ على المظهر الجمالى

حيث تم متابعة حملات النظافة التي يتم تنفيذها بجميع القرى والمدن على مستوى المحافظة وأعمال التخلص من المخلفات لضمان الحفاظ على المظهر الجمالى والحضارى للشوارع والميادين.

بالإضافة إلى حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية والتأكد  من القضاء عليها في المهد بالتنسيق مع الجهات المعنية حفاظ على حق الدولة والرقعة الزراعية بالإضافة إلى متابعة بلاغات حرق قش الأرز  لمكافحة والقضاء على ظاهرة حرق قش الأرز.

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بالبحيرة السكرتير العام الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة الشبكة الوطنية بالديوان العام

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