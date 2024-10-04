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مركز التأهيل الشامل بشربين يستضيف قافلة طبية مجانية متكاملة

القافلة، فيتو
القافلة، فيتو

استضاف مركز التأهيل الشامل بشربين قافلة طبية مجانية متكاملة لخدمة القرى المستهدفة في مبادرة "حياة كريمة"، وذلك في إطار تنفيذ مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان".

وذلك في إطار التعاون بين مديرية تضامن الدقهلية وجمعية رسالة للأعمال الخيرية بالمنصورة، وجمعية رعاية مرضى أورام الجهاز الهضمي.

وتحت رعاية الدكتورة مايا مرسي وزير التضامن، واللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، وإشراف ومتابعة الدكتورة ماجدة جلالة  وكيل الوزارة.

وحضور المهندس هشام المناوي رئيس مجلس الادارة،  الدكتور  حلمي عزت رئيس مجلس إدارة جمعية رعاية مرضى أورام الجهاز الهضمي  والحاج سامي الحلواني نائب الرئيس، وفيفي القصبي مدير مركز التأهيل الشامل بشربين.

وتابعت الدكتورة "ماجدة جلالة" تنفيذ القافلة بالتنسيق مع إحدى الجمعيات المنصورة المسند لها مركز التأهيل الشامل بشربين لخدمة 26 قرية ام وتوابعها بمركز شربين والتي تم استهدافها ضمن مشروع حياة كريمة  .

تخصصات القافلة 

تضمت القافلة تخصصات جراحة جهاز الهضمى، مسالك بولية، كلى، باطنة مخ وأعصاب، عظام، اطفال، أشعة، صرف أدوية) وتم الكشف على 350 مريضا وعمل أشعة لـ  200 حالة وصرف أدوية بالمجان لجميع الحالات.

تعزيز جهود الدولة في بناء الإنسان المصري

من جانبها، أوضحت الدكتورة ماجدة جلالة خلال متابعتها للفعاليات والانشطة بالمبادرة الرئاسية ان من ضمن أهدافها تعزيز جهود الدولة فى بناء الإنسان المصرى ودعم مختلف المجالات الصحية والثقافية والرياضية والتعليمية وغيرها.

المبادرة تمثل ترجمة واقعية وفعالة للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

كما أكدت علي ان المبادرة تمثل ترجمة واقعية وفعالة للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان كونها تدعم بشكل كبير خاصة فى محورى "الحقوق الاجتماعية والاقتصادية" ومحور "الفئات الخاصة".

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