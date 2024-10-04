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حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا السبت 5-10-2024

حالة الطقس غدا، فيتو
حالة الطقس غدا، فيتو

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، توقعاتها لـ حالة الطقس غدا السبت، حيث يسود طقس حار نهارا على أغلب الأنحاء، معتدل الحرارة ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة 04 - 10 - 2024

الأرصاد الجوية تكشف حالة الطقس خلال الأيام المقبلة ومناطق سقوط الأمطار


الأرصاد تعلن حالة الطقس نهارا
ومن المتوقع أن  يسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى الوجه البحرى وشمال الصعيد وعلى السواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب الصعيد.

حالة الطقس ليلا

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل الحرارة ليلا على شمال البلاد وعلى جنوب الصعيد وجنوب سيناء وأغلب الأنحاء.

حالة الطقس  غدا

كما كشفت هيئة الارصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة غدا كالتالي:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 30

درجة الحرارة الصغرى:  21

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:27

درجة الحرارة الصغرى: 23

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى:33

درجة الحرارة الصغرى: 26

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 31

درجة الحرارة الصغرى: 20

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:35

درجة الحرارة الصغرى:24
 
 

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