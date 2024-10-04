الجمعة 04 أكتوبر 2024
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حوادث

استجواب فني تحليل ابتز طبيبا بعلاقاته النسائية في الجيزة

التحقيق في الواقعة،
التحقيق في الواقعة، فيتو

تستجوب نيابة الجيزة فني تحاليل متهم بابتزاز طبيب بدائرة مركز شرطة العياط، مقابل عدم افتضاح أمره بعلاقاته النسائية في محادثات قام بالاستيلاء عليها من هاتف الطبيب أثناء عمله بعيادة الطبيب وساومه على مبالغ مالية.

تضرر طبيب من فني تحاليل بالجيزة 

تلقى اللواء محمد شرقاوي مدير مباحث الجيزة إخطارًا من المقدم أحمد الملطاوي رئيس مباحث قسم شرطة العياط مفاده تلقيه بلاغًا من طبيب بتضرره من فني تحاليل كان يعمل لديه في العيادة.

وقال الطبيب في محضره إن المتهم أثناء عمله بالعيادة معه تحصل على هاتفه المحمول لإجراء تحديث للبرامج، لكنه قام بتصوير تلك المحادثات خلسة.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.

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نيابة الجيزة مركز شرطة العياط قسم شرطة العياط اخبار الحوادث

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