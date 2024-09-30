الإثنين 30 سبتمبر 2024
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أخبار مصر

البترول توفر المازوت لمصانع الأسمنت لتعمل بكامل طاقتها

كامل الوزير وزير
كامل الوزير وزير الصناعة والنقل خلال الاجتماع

قال كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل إن وزارة البترول ستقوم بتوفير خام المازوت حيث سيتم التوزيع المركزي للمازوت على المصانع من خلال الأمانة الفنية للمجموعة الوزارية برئاسة رئيس هيئة التنمية الصناعية وذلك اعتبارًا من يوم 1 أكتوبر 2024.

ووفق الوزير في بيان من وزارة الصناعة اليوم الاثنين، ستقوم الهيئة بحصر احتياجات المصانع العاملة في قطاع مواد البناء لموافاة وزارة البترول بها، مؤكدا على أهمية  استخدام الوقود البديل للمازوت في صناعة الأسمنت.

جاء ذلك خلال ترأس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل الاجتماع السابع للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، وذلك بحضور كل من المهندس محمد صلاح الدين وزير الدولة للإنتاج الحربي والدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.

كما حضر الاجتماع الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، واللواء مختار عبد اللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع، والمهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية، وممثلي الوزارات اعضاء المجموعة الوزارية، وعدد من قيادات وزارتي الصناعة والنقل، ورئيس غرفة صناعة مواد البناء ورئيس شعبة الأسمنت بالغرفة.

توفير كميات المازوت لمصانع الأسمنت 

وخلال الاجتماع تم استعراض مطالب شعبة الاسمنت بغرفة صناعة مواد البناء باتحاد الصناعات، والتي اشتملت على ضرورة توفير الكميات المطلوبة من خام المازوت لتشغيل مصانع مواد البناء بكامل طاقاتها الإنتاجية، بالإضافة إلى انتظام صرف دفعات المساندة التصديرية، وإطالة فترة حق انتفاع المستثمرين من المواد التعدينية بالمحاجر، واجراء الاختبارات للأسمنت البوزلاني للتحقق من مطابقته للمواصفات القياسية، وتحديد استخدامته في ضوء نتيجة الاختبارات.

كما وجه الفريق كامل الوزير  كلا من مصنعي الأسمنت بالتنسيق مع اتحاد الصناعات المصرية لتشكيل الشعبة وفقًا للوائح وضوابط الاتحاد، ومصنعي مواد البناء بضرورة تقديم ورقة عمل لوزارة الصناعة تشمل أسعار المواد التعدينية بالمحاجر خلال السنوات الثلاث الماضية ونسب ارتفاعها وتأثير هذا الارتفاع على الصناعة.

وأوضح أن هناك لجنة تختص بمراجعة برنامج المساندة التصديرية وجاري حاليًا إعادة هيكلة البرنامج وتحديد القطاعات التي سيكون لها أولوية في الحصول على المساندة التصديرية وفقًا لعدد من  المعايير التي تشمل نسبة المكون المحلي للمنتج والتكنولوجيا المستخدمة في الإنتاج، لافتًا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية  صدق على صرف مساندة تصديرية بقيمة 20 مليار جنيه خلال العام الجاري.

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اتحاد الصناعات المصرى التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدول الهيئة العربية للتصنيع الصناعة والنقل المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية المهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات رئيس الهيئة العربية للتصنيع غرفة صناعة مواد البناء لطاقة المتجددة والطاقة المتجددة وقود

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