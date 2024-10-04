أسرة فيلم المدرسة تنهي 90 ٪ من أحداثه، وهذا موعد العرض

انتهت أسرة فيلم المدرسة من تصوير ما يقرب من 90٪ من أحداث العمل، وتم التصوير بين الديكورات بأحد مدارس منطقة كرداسة، شوارع 6 أكتوبر وبعض الديكورات الخارجية للعمل.

وقررت الشركة المنتجة للعمل أن يكون توقيت العرض مطلع العام المقبل، ليقام له حفل عرض خاص بحضور جميع الأبطال.

أحداث فيلم المدرسة

وتدور أحداث العمل حول مجموعة من الطلاب داخل احدي المدارس الخاصة ولكنهم بينهم بعض الطلاب لديهم مس من الجن، وتتوالي أحداث العمل.

جدير بالذكر بأن فيلم"المدرسة" هو بطولة جماعية يتضمنها كوكبة ونخبة من النجوم وعلى رأسهم: النجمة حورية فرغلى، إيساف، طارق النهرى، أحمد عبد الله محمود، نور الكاديكى، محمود فارس، عبد المنعم المرصفى، صبرى عبد المنعم، محمد حمزة وآخرين ومجموعة من الوجوه الشابة وعلى رأسهم مودى سارى، مايا محمد، ياسمين عبد الحليم، ميدو فايد، ياسمينا صالح، غفران ممدوح وغيرهم وهو قصه كل من محمد جمال الحدينى ومحمد حمزة وسيناريو وحوار محمد شعبان وإخراج محمد جمال الحدينى.