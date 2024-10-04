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أخبار مصر

الأكاديمية المصرية لعلوم الطيران تختتم برنامج المهارات التأهيلية لسوق العمل

وزارة الطيران المدني،
وزارة الطيران المدني، فيتو
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شاركت وزارة الطيران المدني ممثلة في الأكاديمية المصرية لعلوم الطيران من خلال(كلية الدراسات المتخصصة) في المبادرة الرئاسية للتنمية البشرية " بداية جديدة لبناء الإنسان "، والتي اختتمت فعاليات برنامجها الذي استمر على مدار الأربعة أيام الماضية تحت عنوان برنامج " المهارات التأهيلية لسوق العمل".

وتأتي تلك المشاركة تنفيذًا لبرنامج التنمية المستدامة في مختلف المجالات لتقديم أنشطة وخدمات وبرامج متنوعة لتوفير فرص عمل متكاملة لجميع الفئات العمرية، وذلك بالتنسيق والتعاون مع كافة جهات الدولة والمجتمع المدني،

وخلال البرنامج التدريبي، تم تقديم محاضرة هامة حول مهارات إجراءات المقابلة الشخصية وكيفية اجتيازها بنجاح، وقد استهدفت المحاضرة تزويد وإكساب الشباب المهارات اللازمة لتأهيلهم لسوق العمل، وتم تعريفهم بمراحل وأشكال المقابلة الشخصية، وتوضيح الهدف من أنماطها المختلفة، كما تم عرض الأسئلة التقليدية وغير التقليدية التي يمكن أن تطرح خلال المقابلات، هذا إلى جانب تقديم أساليب مختلفة للإجابة عليها وإدارة المقابلة بفعالية.

وقد تضمنت المحاضرة استعراض بعض النصائح الهامة التي يجب مراعاتها أثناء المقابلة الشخصية، وذلك لضمان ترك انطباع إيجابي لدى مسؤولي التوظيف، وفي ختام فعاليات تم توزيع شهادات إتمام البرنامج التدريبي على الشباب المشاركين بحضور عميد كلية الدراسات المتخصصة، كما تم إجراء استطلاع للرأي وتقييم البرنامج، الذي وجد إشادة كبيرة من جميع الحضور، لما وجدوه من استفادة شاملة ومتميزة بمحتوى وجودة البرنامج التقديمي.

جدير بالذكر أن وزارة الطيران المدنى قد شاركت في فعاليات المبادرة من خلال هيئاتها وشركاتها التابعة ممثلة في الهيئة العامة للأرصاد الجوية  وأكاديمية مصر للطيران للتدريب، كونها منصة ديناميكية لها تأثير كبير في شتى المجالات،  وتعكس مدى تقارب وتعاون وتكامل جميع الجهات المعنية بالدولة، وتستهدف المبادرة مختلف الفئات العمرية، هذا وتساهم في توفير فرص عمل واعدة وتعزز من خلق أجيال قادرة على الإبداع والابتكار والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة، بما يعمل على سرعة تحقيق التنمية البشرية والتطور المطلوب.

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