الخميس 03 أكتوبر 2024
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أخبار مصر

وزير الطيران يؤكد أهمية التحول الرقمي داخل منظومة العمل بالقطاع

الدكتور سامح الحفني
الدكتور سامح الحفني وزير الطيران

عقد الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، اجتماعًا موسعًا مع قيادات الوزارة والخبراء في مجال تكنولوجيا المعلومات، لبحث آخر المستجدات في مجال التحول الرقمي وتطبيق أحدث التقنيات وكذلك وضع خارطة طريق واضحة تعزز من تحقيق طفرة رقمية شاملة داخل قطاع الطيران المدني، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.

في ضوء استراتيجية وزارة الطيران المدنى نحو تعزيز الرقمنة الحديثة في كافة المجالات من خلال الاعتماد على تقنياتٍ رقميةً مبتكرةً لإجراء تحولات ثقافية وتشغيلية تتوافق بشكل أفضل مع متطلبات العملاء المتغيرة مما يساهم في زيادة الإنتاجية ويعزز من تحسين الخدمات المقدمة للمتعاملين مع الوزارة وجميع شركاتها التابعة سواء داخليًا أو خارجيًا.

وخلال الاجتماع، تم استعراض عدد من المشروعات والمبادرات الطموحة التي تهدف إلى تعزيز كفاءة العمليات التشغيلية في كافة المجالات ولرفع مستويات الجودة والأمان، فضلًا عن تبسيط الإجراءات ومرونتها وتسهيل الحصول على الخدمات الحكومية الرقمية.

وفي هذا السياق، أكد وزير الطيران المدنى أهمية الاستثمار في التكنولوجيا الحديثة، مثل الذكاء الاصطناعي والتي تساهم بدورها في تطوير البنية التحتية الرقمية لقطاع الطيران المدني، مشيرًا إلى أن الرقمنة ستساهم بشكل كبير في تحقيق الاستدامة وتقليل التكاليف التشغيلية، دون الاعتماد على الورقيات بشكل كلي مما يدعم الحفاظ على البيئة؛ ويوفر الكثير من الجهد والوقت والتكلفة، هذا إلى جانب تعزيز المكانة المحورية لمصر كمركز إقليمي للطيران.

وفي ختام الاجتماع،، وجه الحفني بضرورة الاهتمام بالتدريب المستمر للعاملين في القطاع لرفع مستوى مهاراتهم الرقمية، مؤكدًا على أن التحول الرقمي يشجع على الإبداع والابتكار الرقمى لدي العاملين في مختلف مواقع العمل، مما يعزز من مكانة قطاع الطيران المدنى على خريطة الرقمنة وتكنولوجيا المعلومات العالمية.

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