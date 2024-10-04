الجمعة 04 أكتوبر 2024
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حوادث

مصرع شاب سقط في دراسة محاصيل زراعية غرب الأقصر

إسعاف
إسعاف

لقي شاب ثلاثيني مصرعه، جراء سقوطه في الدراسة خلال حصاد المحاصيل الزراعية بأرض خاصته، بناحية حاجر الرزيقات بأرمنت بالبر الغربي لمحافظة الأقصر.

تفاصيل الواقعة 


تلقى اللواء محمد الصاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر إخطارا من غرفة العمليات بمديرية الأمن يفيد بورود بلاغًا للنجدة بمصرع الشاب «ف.ا» 38 عاما، من حاجز الرزيقات بأرمنت، أثناء عمله في الحصاد إثر سقوطه في الدراسة.

اختل توازنه 


وأفادت التحريات الأولية أن الشاب لفظ أنفاسه الأخيرة عندما سقط داخل الدراسة للمحاصيل الزراعية بغرب الأقصر، بسبب اختلال توازنه فجأة، وتبين عدم وجود أي شبهة جنائية في الواقعة.

وجرى نقل جثة الشاب إلى مشرحة مستشفى حورس بأرمنت التابعة لهيئة الرعاية الصحية بالأقصر، للتصريح بالدفن من قِبل مفتش الصحة، وتم تحرير محضر بالواقعة وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات بإشراف من المحامي العام لنيابات الأقصر.

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