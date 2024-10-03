وفاة سائحة ألمانية بأزمة قلبية في فندق بالأقصر

لفظت سائحة فى العقد السابع من العمر تحمل الجنسية الألمانية، اليوم الخميس أنفاسها الأخيرة بأحد فنادق الأقصر.

تلقى اللواء محمد الصاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر إخطارا من غرفة العمليات بمديرية الأمن يفيد بورود بلاغًا للنجدة بوفاة سائحة ألمانية الجنسية تدعى«leibfritz teufel» وتبلغ من العمر 70 عاما، أثناء جلوسها أمام حمام السباحة بالفندق.

وأفادت التحريات بأن الوفاة طبيعية نتيجة هبوط حاد في الدورة الدموية، أدى إلى توقف عضلة القلب، وتم نقل جثة السائحة الألمانية إلى مشرحة مستشفى الكرنك الدولي بالأقصر التابعة لهيئة الرعاية الصحية، للتصريح بالدفن والتواصل مع سفارة بلدها لتسليم الجثمان إلى أسرتها.

وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات بإشراف من المحامي العام لنيابات الأقصر.