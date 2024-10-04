الجمعة 04 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

تشكيل سيدات الزمالك أمام الأهلي في قمة الدوري

الأهلي والزمالك
الأهلي والزمالك

أعلن المدير الفني لفريق سيدات الزمالك تشكيل الفريق لمواجهة نظيره الأهلي في الجولة الأولى من بطولة دوري الكرة النسائية. 

تشكيل الزمالك أمام الأهلي 

وجاء تشكيل الزمالك كالتالى: نور مندور، ماهيتاب حسين، سمر محمد، سبيستيا اكوى، فدوى عاطف، علياء عطا الله، آية إبراهيم، ميرال خضر، سهر حامد، سليمزى بالير، يوتيندى.

ويستضيف فريق الزمالك غريمه التقليدي النادي الأهلي، في سنة أولى قمة على صعيد كرة القدم النسائية، وذلك ضمن منافسات الجولة الأولى من عمر مسابقة دوري الكرة النسائية لموسم 2024-2025.

 

 

موعد مباراة الأهلي والزمالك في دوري الكرة النسائية 

تقام مباراة الأهلى والزمالك في الكرة النسائية على ملاعب الأبيض في ميت عقبة اليوم الجمعة في تمام الساعة 4 عصرا.

ومن المقرر أن تنقل مباراة الأهلي والزمالك عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري للمباراة. 

وتدير مباراة الأهلي والزمالك في دوري الكرة النسائية المحكمة شاهندة مغربي.

ولأول مرة يقوم ناديا الأهلي والزمالك بتأسيس فريق للكرة النسائية للحصول على رخصة الأندية المحترفة.

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الزمالك الأهلي مباراة الأهلي والزمالك دورى الكرة النسائية تشكيل الزمالك امام الاهلي

مواد متعلقة

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز في السوبر المصري والقناة الناقلة

الونش يعلن جاهزيته لخوض التدريبات الجماعية بعد شفائه من إصابة الصليبي

أول طلب لـ جوميز قبل انطلاق بطولة السوبر المصري

موعد مباراة الزمالك والأهلي في دوري الكرة النسائية والقناة الناقلة

اليوم، الزمالك يستضيف الأهلي في سنة أولى قمة بدوري الكرة النسائية

تشيلسي يغرد برباعية أمام جينت في دوري المؤتمر الأوروبي (صور)

دوري المؤتمر الأوروبي، تشيلسي يتقدم على جينت بهدف في الشوط الأول

جواو فيليكس يقود تشكيل تشيلسي أمام جينت في دوري المؤتمر الأوروبي

الأكثر قراءة

مصرع شاب سقط في دراسة محاصيل زراعية غرب الأقصر

ارتفاع مفاجئ في أسعار الدواجن اليوم الجمعة بالأسواق

انتقال عمر فايد رسميا إلى بيرشوت البلجيكي

بث مباشر لمباراة الأهلي والزمالك في قمة دوري الكرة النسائية

لقطات من حفل خطوبة مصطفى شوبير (صور)

قناة السويس تكشف حقيقة بيع مبنى القبة التاريخي

أسعار الأسماك اليوم، البوري يسجل 155 جنيهًا في سوق العبور

سائحة تحتفل بفوز الزمالك بالسوبر الإفريقي في الأقصر: خليكم نايمين

منوعات

المزيد

«ممر كوداك» قبلة السائحين بوسط القاهرة (فيديو وصور)

دراسات علمية تتوقع أسباب انقراض حيوان بيسون السهوب القديم

تقارير: الأمريكيون يشترون ورق تواليت بكميات كبيرة لهذا السبب

شركة روسية تخطط لإطلاق 160 قمرا صناعيا بحلول عام 2030

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الأسماك اليوم، البوري يسجل 155 جنيهًا في سوق العبور

سعر طن القصدير اليوم الجمعة 4 أكتوبر 2024 بالبورصات العالمية

استقرار أسعار السكر اليوم الجمعة 4 أكتوبر 2024 في الأسواق

أسعار الأرز اليوم الجمعة 4 أكتوبر 2024 بالأسواق

المزيد

انفوجراف

محمد صلاح يتصدر قائمة اللاعبين الأفارقة الأكثر تهديفا بدوري أبطال أوروبا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

لماذا لجأ الفتية إلى الكهف ولم يذهبوا لبلد آخر؟ الشعراوي يوضح (فيديو)

تفسير رؤية شخص يشرب الخمر في المنام وعلاقته بخسارة المنصب والثروة

لماذا شبه الله شرر نار جهنم بالجمال الصفراء؟ محمد سيد طنطاوي يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية