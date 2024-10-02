نائب وزير الصحة: زيادة معدلات الولادة القيصرية في مصر بنسبة 72%

أكدت الدكتورة عبلة الألفي نائب وزير الصحة لشئون السكان، أهمية الاهتمام بأول عامين للطفل بداية من وجوده في رحم الأم يمثل ٨٥٪ من صحة الإنسان.

أهمية الاهتمام بالألف يوم الذهبية بداية من وجود الجنين في رحم الأم

وأشارت إلى أهمية الاهتمام بالألف يوم الذهبية بداية من وجود الجنين في رحم الأم حتى الخروج الي الحياة وكذلك فترة التأسيس الخاصة بالأطفال من تغذية صحيحة للوصول لأجيال صحية قادرة علي العطاء لوطنه ولأسرته والمجتمع ككل.

وأكدت الألفي، خلال ورشة عمل بالتعاون مع منظمة اليونسيف ووزارة الصحة والسكان، أن الفترة الحالية والحكومة المصرية لديها اهتمام بصحة الإنسان المصري بشكل عام والأجيال الصغيرة التي تعد امل المستقبل والحاضر

التغذية غير السليمة تؤثر سلبيًا علي تفاعل الطفل مع المجتمع والبيئة

أكدت أن التغذية الغير سليمة تؤثر سلبيًا على تفاعل الطفل مع المجتمع والبيئة المحيطة، مشيرة إلى أن مصر اتخذت خطوات جدية في مجال التنمية البشرية وحصلت مصر علي المركز ١٠٦ من ٢٢٠ نتيجة زيادة معدلات سوء التغذية التي بدورها أدت إلى أمراض التقزم والسمنة ويؤثران على التحصيل الدراسي للطفل والتفاعل مع البيئة المحيطة.

وأكدت الألفي أن مصر تتربع علي معدلات القيصرية بنسبة 72٪ من إجمالي عدد الولادات وهي النسبة ليست بالقليلة والتي بدورها تؤدي إلى مشكلات كبيرة لدى أطفال الولادة القيصرية ومن أبرزها التوحد، تشوهات خلقية.

وأضافت أن الولادة القيصرية تؤثر علي الساعة الذهبية الأولي للطفل، مؤكدة أن تكلفة شراء الألبان الصناعية للأطفال في مصر كبيرة للغاية بسبب الممارسات الخاطئة لدى الكثير من الأسر.

أكدت أن هناك لجنة حوكمة صرف الألبان تتم بشكل علمي وهناك دراسة تؤكد أن كل مليون سيدة حالة واحدة فقط لا تستطيع الرضاعة.