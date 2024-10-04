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رياضة

أنشيلوتي يعلق على استبعاد مبابي من قائمة فرنسا لمعسكر أكتوبر

مبابي
مبابي

علّق كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد على استبعاد النجم الفرنسي كيليان مبابي من معسكر الديوك استعدادًا لمباراتي الكيان الصهيوني، وبلجيكا في دوري الأمم الأوروبية.

وتنطلق مباراة ريال مدريد وفياريال في الدوري الإسباني، بتمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية، غدًا السبت 5 أكتوبر 2024.

وقال أنشيلوتي في المؤتمر الصحفي لمباراة ريال مدريد وفياريال في الدوري الإسباني: فياريال يقدمون أداءً جيدًا للغاية، ودائمًا ما يتمركزون بشكل جيد على أرض الملعب، ستكون مباراة الغد صعبة، إنها فرصة لنا لإعادة التواصل ولعب كرة قدم جيدة مرة أخرى.

وأضاف: يمكن للجميع أن يفكروا كما يريدون، لا شيء يحدث بالنظر إلى ما حدث يوم الأربعاء، هناك أوقات يتعين عليك فيها إعادة التواصل، عليك القيام بذلك قريبًا، أحيانًا تجعلك السلسلة الجيدة تعتقد أنك لا تقهر، لكن الهزيمة تعيدك للواقع، ما زلنا لسنا في مستوانا، لدينا لاعبون ليسوا في أفضل مستوياتهم، نحن لسنا بعيدين عن المكان الذي نريد أن نكون فيه.

وعن عدم استدعاء مبابي لمنتخب فرنسا، أجاب كارلو أنشيلوتي في تصريحاته: لقد واجه مشكلة يبدو أنها قد تم حلها، لقد تدرب بشكل طبيعي، أنا لا أتدخل فيما يفعله المدربين الوطنيين.

أما عن الحديث الذي انتشر بين إنريكي ومبابي، قال أنشيلوتي: لا أحب أن أحكم على مدرب آخر، الجانب الدفاعي دائمًا جانب جماعي وليس فرديًا.

وواصل أنشيلوتي تصريحاته: ماذا حدث في غرفة تغيير خلع الملابس عقب الهزيمة من ليل؟ لقد اتفقنا على حقيقة أننا نفتقر إلى القوة مع الكرة، علينا التحرك بشكل أسرع للوصول إلى المهاجمين والكثافة الدفاعية.

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