تزامنا مع احتفالات الكنيسة، قصة القديس غريغوريوس الراهب

تحيي الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، ذكرى نياحة القديس غريغوريوس الراهب.

قصة القديس غريغوريوس الراهب

وتنيَّح القديس غريغوريوس الراهب. هذا كان من بلاد الصعيد. وُلِدَ من أبوين مسيحيين من ذوى الثروة فأدباه بكل أدب. وعلَّماه علوم الفصاحة والطب. ثم ثقفاه في علوم الكنيسة.

بعد ذلك قدماه للأب الأسقف الأنبا إسحاق أسقف الإيبارشية فرسمه شماسًا. ومنذ حداثته كان يميل إلى الوحدة. لذلك كان يداوم على زيارة القديس باخوميوس أب الشركة. وبعد قليل ترَّهب عند القديس باخوميوس. وسار في طريق الفضيلة شوطًا بعيدًا لمدة ثلاث عشرة سنة.

بعد ذلك جاء القديس مكاريوس الإسكندري لزيارة الأديرة الباخومية. وعند رجوعه طلب منه الراهب غريغوريوس أن يمضى معه إلى جبل القلالي. فمكث هناك سنتين. وبعد ذلك استأذن من القديس مكاريوس وحفر لنفسه مغارة في الجبل مكث فيها سبع سنين. وكان يزور القديس مكاريوس مرتين في السنة في عيدَّي الميلاد والقيامة.

ولما أكمل جهاده الحسن، أعلمه ملاك الرب بانتقاله بعد ثلاثة أيام. فدعا شيوخ البرية وودعهم وتنيَّح بسلام.