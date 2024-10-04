تصريحات نارية من سلوت قبل صدام ليفربول وكريستال بالاس

يحل فريق ليفربول، ضيفا ثقيلا على فريق كريستال بالاس، غدا السبت، في المباراة التي ستجمع الفريقين على ملعب سيلهرست بارك.

ويتصدر فريق ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بعد مرور 6 جولات برصيد 15 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن فريقي مانشستر سيتي وأرسنال.

قال آرني سلوت في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي: “كريستال بالاس أظهر كم هو خصم صعب ضد الكبار مثل يونايتد وتشيلسي، وتوقيت المباراة بعد الأبطال يجعلها صعبة،وهم يجهزون للمباراة منذ أسبوع، ولكن هذا جزء من أن تكون فريقا كبيرا”.

وأضاف: “بعد نهاية الجولة سيكون من المثير رؤية جدول الترتيب وليس بعد مباراتنا على الفور، ولا أعتقد بأن اللاعبين يمسكون هواتفهم لرؤية الترتيب”.

وبشأن سياسة النادي، أوضح آرني سلوت “يجب النظر في الفترة الأخيرة لصفقات ليفربول، فمعظمها تحت سن 24 و25 عامًا، والسبب في ذلك أن هذا السن قابل للتطوير بشكل رائع، وليس من الصعب أن تضع خطة جديدة مع لاعب في مثل هذا السن، لأن ما زال تفكيره قابل للنضج”.

وكشف مدرب ليفربول، موقف فيديريكو كييزا من مباراة كريستال بالاس، قائلًا: “هو لم يتدرب في الأيام القليلة الماضية، وسنرى إذا كان سيتدرب اليوم مع الفريق ويتواجد غدًأ أم لا”.

وعن ضغط المباريات، قال: “في هولندا كانوا يساعدون الأندية التي تشارك في أوروبا، ولكن لأكون صادقًا مع الإتحاد الإنجليزي هنا، جدولنا مزدحم للغاية وهذا صعب”.

وواصل: “لقد أظهرت للاعبين الأسبوع الماضي أننا لم نفز في 10 من أصل 18 مباراة خارج أرضنا في الموسم الماضي، وحققنا الفوز في اللحظات الأخيرة أمام نيوكاسل ونوتنجهام، وهذا يوضح مدى صعوبة المباريات خارج أرضنا في الدوري”.

واختتم آرني سلوت تصريحاته، قائلًا: “نحن ليفربول، لاعبونا مُعتادون على صدارة الترتيب”.