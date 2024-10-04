الجمعة 04 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

رئيس السنبلاوين يشرف على أعمال تطهير بيارات الصرف استعدادا للشتاء

تسليك البالوعات لاستقبال
تسليك البالوعات لاستقبال فصل الشتاء، فيتو

قام حاتم قابيل رئيس مركز ومدينة السنبلاوين بمحافظة الدقهلية بالإشراف على أعمال تسليك بيارات الصرف الصحي بعدد من شوارع المدينة والطرق، وذلك ضمن الإجراءات المتخذة لاستقبال فصل الشتاء ومواجهة أي مشاكل أو أزمات خلال موسم الأمطار.


وذلك بالإضافة إلى أعمال الصيانة الوقائية من تطهير المطابق الرئيسية والفرعية والمرور على شبكات الصرف الصحي وتغير الأغطية التالفة وتسليك وتطهير بيارات الصرف الصحي.

وذلك بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمنطقة السنبلاوين، بالإضافة إلى متابعة رفع كفاءة صفايات المطر بشوارع المدينة وتسخير كافة الإمكانيات اللازمة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

 

وأكد رئيس المركز علي أعمال تسليك البالوعات والتأكد من سلامتها وجاهزيتها، فضلا عن تشغيل طلمبات سحب وضخ المياه مع التشديد بالصيانة الدورية لكافة المعدات والآلات.
 

صحة الدقهلية تبدأ دورة تدريبية لإعداد القيادات المستقبلية

إعدام نصف طن أغذية غير صالحة للاستهلاك الآدمي في الدقهلية

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

الخدمات المقدمة للمواطنين استقبال فصل الشتاء الدوريات العالمية الخدمات المقدمة الشرب والصرف بيارات الصرف الصحي تحسين مستوى الخدمات شركة مياه الشرب والصرف الصحى غير صالحة للإستهلاك محافظة الدقهلية مركز ومدينة السنبلاوين بمحافظة الدقهلية مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين مياه الشرب والصرف الصحي مياه الشرب والصرف

مواد متعلقة

الدليل النبوي على زمن فرعون الهكسوس

أول زيارة لمسؤول إيراني منذ اغتيال نصر الله، عراقجي يلتقي ميقاتي في بيروت

المرشد الإيراني: المقاومة الفلسطينية أعادت الكيان الصهيوني 70 عاما للوراء

الأكثر قراءة

لقطات من حفل خطوبة مصطفى شوبير (صور)

أسعار سبائك الذهب في الأسواق اليوم الجمعة 4 أكتوبر 2024

4 خطوات لاستخراج بدل فاقد لكارت الكهرباء

مضبوطات بـ 12 مليون جنيه، التفاصيل الكاملة لحملة مكافحة المخدرات في الإسماعيلية

تقارير سعودية تكشف تفاصيل غياب طارق حامد أمام الشباب بالدوري السعودي

3 قرارات جمهورية مهمة وتكليفات قوية من السيسي للحكومة وكبار رجال الدولة

البورصة المصرية، استقرار مؤشر صناديق الاستثمار في الذهب

سواريز عن بيلسا: لا يقول صباح الخير للاعبين

منوعات

المزيد

تقارير: الأمريكيون يشترون ورق تواليت بكميات كبيرة لهذا السبب

شركة روسية تخطط لإطلاق 160 قمرا صناعيا بحلول عام 2030

عالم يكشف كواليس رصد أقوى توهج على الشمس منذ عام 2017

مارك زوكربيرج ثاني أغنى شخص في العالم لأول مرة، و50 مليار دولار تفصله عن ماسك

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الأسماك اليوم، البوري يسجل 155 جنيهًا في سوق العبور

سعر طن القصدير اليوم الجمعة 4 أكتوبر 2024 بالبورصات العالمية

استقرار أسعار السكر اليوم الجمعة 4 أكتوبر 2024 في الأسواق

أسعار الأرز اليوم الجمعة 4 أكتوبر 2024 بالأسواق

المزيد

انفوجراف

مباريات برشلونة المتبقية خلال شهر أكتوبر 2024 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

لماذا شبه الله شرر نار جهنم بالجمال الصفراء؟ محمد سيد طنطاوي يجيب

شباب حول الرسول، البراء بن معرور "أول من بايع وأول من صلى نحو الكعبة"

تفسير حلم استلام الراتب في المنام وعلاقته بكثرة الهموم والأزمات

المزيد
الجريدة الرسمية