رئيس السنبلاوين يشرف على أعمال تطهير بيارات الصرف استعدادا للشتاء

قام حاتم قابيل رئيس مركز ومدينة السنبلاوين بمحافظة الدقهلية بالإشراف على أعمال تسليك بيارات الصرف الصحي بعدد من شوارع المدينة والطرق، وذلك ضمن الإجراءات المتخذة لاستقبال فصل الشتاء ومواجهة أي مشاكل أو أزمات خلال موسم الأمطار.



وذلك بالإضافة إلى أعمال الصيانة الوقائية من تطهير المطابق الرئيسية والفرعية والمرور على شبكات الصرف الصحي وتغير الأغطية التالفة وتسليك وتطهير بيارات الصرف الصحي.

وذلك بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمنطقة السنبلاوين، بالإضافة إلى متابعة رفع كفاءة صفايات المطر بشوارع المدينة وتسخير كافة الإمكانيات اللازمة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد رئيس المركز علي أعمال تسليك البالوعات والتأكد من سلامتها وجاهزيتها، فضلا عن تشغيل طلمبات سحب وضخ المياه مع التشديد بالصيانة الدورية لكافة المعدات والآلات.



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