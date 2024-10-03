الخميس 03 أكتوبر 2024
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محافظات

إحالة 263 محضرا بمخالفات تموينية في الدقهلية للنيابة العامة

حملات تموينية بالدقهلية،
حملات تموينية بالدقهلية، فيتو

تشهد محافظة الدقهلية استمرار تنفيذ الحملات التموينية بنطاق المحافظة لرفع المعاناة عن المواطنين.

تتم الحملات لضبط المخالفات التموينية المتنوعة بمراكز ومدن محافظة الدقهلية، حيث تمكنت من ضبط 263 محضرا وتم إحالتها  للنيابة العامة لأعمال شئونها.

يأتي ذلك تنفيذا لتكليفات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية استمرت أعمال الحملات التموينية بنطاق المحافظة وقد أكد" مرزوق" أنه لن يسمح بالفساد خاصة فى الأسواق ومحلات بيع كافة أنواع السلع لتوفير الاحتياجات اليومية للمواطنين مشيرا لتكثيف الحملات لضبط الأسعار ومنع الغش التجاري والاحتكار.

وأضاف محافظ الدقهلية أنه يتابع يوميا نتائج الحملات التموينية التى يتم تنفيذها بنطاق مراكز ومدن المحافظة بتعاون الوحدات المحلية مع قطاعات التموين ومباحث التموين والصحة والطب البيطرى والبيئة.

وفي هذا الصدد قال"  مرزوق "أن الحملات التموينية التي تم تنفيذها علي المخابز والاسواق والمحلات من خلال قطاع التموين أسفرت عن تحرير 263 محضرا بالمخالفات بمراكز ومدن المحافظة.

 وقرر " مرزوق "احالة كافة المحاضر المحررة للنيابة العامة لإعمال شئونها. 
جاءت تصريحات محافظ الدقهلية بعد اطلاعه علي التقرير الذي عرضه المحاسب علي حسن عبد الفتاح وكيل وزارة التموين بالدقهلية بشأن الحملات التموينية التي تم تنفيذها بإشراف ومتابعة  محمد زغلول مدير عام إدارة الرقابة التموينية والدكتورة شيماء الهندى مدير عام شئون التجارة الداخلية بمديرية التموين والدكتور أحمد أبو الغيط معاون مدير المديرية للرقابة والإعلام.

تحرير 186 مخالفة في مجال الرقابة

ومن جانبه اوضح وكيل وزارة التموين بالدقهلية ان الحملات التي تم تنفيذها قامت بضبط وتحرير 186 مخالفة في مجال الرقابة على المخابز بنطاق المحافظة حيث تم ضبط وتحرير 77 مخالفة في مجال الرقابة على الأسواق موضحا ان تلك المخالفات شملت في مجال الرقابة علي المخابز محاضر عدم مطابقة للمواصفات ومحاضر نقص وزن ومحاضر عدم وجود قائمة بيانات ومحاضر تجميع دقيق ومحاضر عدم وجود سجل تفتيش ومحاضر انتهاء من الإنتاج ومحاضر تصرف في دقيق محاضر غلق بدون إذن.
 

حملات في مجال الرقابة على الأسواق

وفي مجال الرقابة علي الأسواق شملت المخالفات محاضر عدم إعلان عن الاسعار ومحاضر عدم وجود شهادة صحية ومحاضر ذبح خارج السلخانة محاضر تجميع سلع مدعمة ومحاضر بيع بأزيد من السعر الرسمي ومحاضر عدم الإعلان عن وجود مخازن ومحاضر تصرف في سلع تموينية (تاجر تمويني) ومحاضر وجود سلع بدون فواتير ومحاضر مزاولة نشاط بدون ترخيص ومحاضر سلع مجهولة المصدر ومحاضر تجميع سلع مدعمة (مواد بترولية)  ومحاضر بيع بأزيد من السعر الرسمي.. 
وتم التحفظ علي 120 كجم سكر و821 كيس مكرونه وطن دقيق حر و70 كجم لحوم ودواجن و180 كجم لحوم بلدي وطن اعلاف و490 كجم منتجات لحوم متنوعة وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين.

حملات الرقابة التموينية بنطاق المحافظة 


وأكد " مرزوق" أهمية تواصل حملات الرقابة التموينية بنطاق المحافظة بالتعاون والتنسيق التام فيما بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديريات التموين، والصحة والطب البيطرى وجهاز حماية المستهلك ومباحث التموين وذلك حرصا على صحة وسلامة المواطنين وكذا توفير مطالب واحتياجات المواطنين من السلع والمواد التموينية والتصدى لجميع أنواع المخالفات وتطبيق القانون بكل الحسم والحزم حيال المخالفين.

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