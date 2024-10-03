محافظ الدقهلية يتابع سير العمل بمنظومة المخلفات الصلبة

تشهد محافظة الدقهلية استمرار أعمال لجان المرور علي مصانع تدوير المخلفات بنطاق المحافظة، برئاسة وحدة الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة، بالتنسيق مع الإدارة العامة للمركبات وإدارة الصحة والسلامة المهنية.



وأوضح "مرزوق" أن لجان المرور تقوم بمتابعة سير العمل بالمصانع للوقوف علي أداء الشركة المصرية لتدوير المخلفات ومدى التزامها ببنود التعاقد المبرم بين المحافظة والشركة.

وقال "مرزوق" إن محافظة الدقهلية رائدة في مجال تنفيذ البنية التحتية لمنظومة إدارة المخلفات البلدية بتنفيذ مصانع تدوير تستقبل شهريا 3500 طن مخلفات بلدية، ويجري حاليا أعمال تطوير مصنع تدوير المخلفات ببلقاس، ضمن مشروعات تنقية مصرف كتشنر بالمشاركة بين محافظة الدقهلية ووزارة التنمية المحلية وبدعم من بنك الإعمار الأوربي.

5 مصانع لتدوير المخلفات البلدية بنطاق المحافظة



وأضاف "مرزوق" أنه يوجد 5 مصانع تدوير مخلفات بلدية بنطاق المحافظة تقدم خدمات المعالجة وتدوير المخلفات البلدية ونقلها والتخلص الآمن منها بالمدفن الصحي الهندسي بقلابشو.



ومن جانبه أوضح محمد حمص مدير عام الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة أنه تم التنسيق مع المهندس خالد جلال مدير عام المركبات ومسئولي السلامة والصحة بالمحافظة وبمشاركة المهندس إبراهيم النجار وكيل إدارة المخلفات والدكتورة هدير فريد مدير إدارة التخطيط والدعم الفني بوحدة الإدارة المتكاملة والأستاذ أبو المكارم علي بادارة الرصد حيث قامت لجنة التفتيش المفاجئ لمتابعة أداء الشركة المصرية لتدوير المخلفات بمصنع المخلفات بالسنبلاوين لبيان مدي التزام الشركة المصرية لتدوير المخلفات الصلبة ايكار وضمان حسن سير العمل به وفقا لبرامج التشغيل، والعقد المبرم بين المحافظة والشركة في هذا الشأن، والتأكد من مدى الالتزام ببنود العقد وانتظام أعمال التدوير والمعالجة لكافة مدخلات المصنع من المخلفات البلدية.



وقد وجه "مرزوق" الشكر والتقدير للسادة وزير التنمية المحلية ووزيرة البيئة لدعمهما المتواصل لرفع كفاءة منظومة المخلفات الصلبة ومنظومة النظافة بنطاق محافظة الدقهلية لتقديم خدمات متميزة للمواطنين.

يأتي ذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بضرورة بناء الانسان وتوفير بيئة صحية وآمنة له بالمحافظات، وتنفيذا لتكليفات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية.

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