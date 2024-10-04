محافظ الغربية يسلم أجهزة لـ20 فتاة باحتفالات العيد القومي (صور)

سلم اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية والدكتور محمد حسين رئيس جامعة طنطا، 80 جهاز عرائس لـ20 فتاة من المقبلات على الزواج من الفئات الأولى بالرعاية.

جاء ذلك ضمن احتفالات محافظة الغربية بعيدها القومي 226 وبحضور الدكتور محمود عيسى نائب المحافظ والنائب عبد الهادي القصبي، زعيم الأغلبية بمجلس النواب واللواء أحمد أنور السكرتير العام لمحافظة الغربية، العميد اركان حرب وائل فتحي المستشار العسكري، الشيخ خالد خضر رئيس قطاع شئون الدينية بديوان عام وزارة الأوقاف، الشيخ نوح العيسوي وكيل وزارة الأوقاف، الشيخ عبد اللطيف طلحة رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الغربية الأزهرية، الشيخ إبراهيم عبد السلام دار الإفتاء بالغربية ولفيف من القيادات الدينية والتنفيذية.

وقدم محافظ الغربية، التهنئة للفتيات المقبلات على الزواج وأسرهن متمنيا لهن حياة زوجية سعيدة ومعربا عن سعادته البالغة بوجوده معهم، مؤكدا أن هذا الحدث يمثل جزءا مهما من احتفالات المحافظة بعيدها القومي كونه يدخل البهجة والسرور على الفتيات، كما يهدُف إلى المساهمة فى رفع العبء عن كاهل أبناء المحافظة، في إطار إهتمام الدولة برعاية غير القادرين، مؤكدًا أهمية مشاركة المجتمع المدني ممثلًا في المؤسسات والجمعيات الأهلية للأجهزة التنفيذية للمحافظة، في إستكمال مخططاتها التنموية والاجتماعية وتقديم الدعم اللازم للأُسر المصرية.

وثمن المحافظ، الدور المجتمعي لدعم البسطاء ومحدودي الدخل من الأسر الأكثر احتياجا؛ مما يساهم في تحسين مستوى الحياة المعيشية لهم، آملًا في المزيد من التعاون المثمر لخدمة أبناء المحافظة وتقديم الدعم اللازم للمساهمة في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

ومن جانبه أعرب محافظ الغربية عن سعادته بالمساهمة في تجهيز الفتيات المقبلات على الزواج كما قدم التهنئة لكافة القيادات التنفيذية، وشعب محافظة الغربية بمناسبة العيد القومي والذي يتزامن مع احتفالات الشعب المصري بانتصارات حرب أكتوبر المجيدة التي أظهرت مدى ترابط شعبنا العظيم في أوقات المحن حتى تحقق النصر بفضل الله.