الذهب يزداد بريقا، آخر تحديث لأسعار المعدن الأصفر في السوق المحلي

تنشر فيتو أسعار الذهب، اليوم الجمعة 4 أكتوبر 2024، وفق آخر تحديث لها في الأسواق المحلية.

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 4100 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 21

ووصل جرام الذهب عيار 21 محليًّا إلى 3590 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 18

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 في الأسواق 3078 جنيها.

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب نحو 28720 جنيهًا

حققت أسعار الذهب ارتفاعا، خلال التعاملات المبكرة اليوم الجمعة، بدعم من الإقبال على الملاذ الآمن في ظل توتر الشرق الأوسط، في حين يترقب المستثمرون تقريرا للوظائف في الولايات المتحدة بحثا عن مؤشرات حول المسار الذي سيتبعه مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) بشأن أسعار الفائدة.



صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 2662.50 دولار للأونصة، بحلول الساعة 0325 بتوقيت غرينتش بعد أن قفز لأعلى مستوى له على الإطلاق عند 2685.42 دولار في 26 سبتمبر. وحقق الذهب مكاسب أسبوعية بواقع 0.2 بالمئة.

وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 2682.10 دولار.

وهبط الدولار 0.1 بالمئة متراجعا عن أعلى مستوى في أكثر من شهر مما يجعل الذهب المقوم به أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى.

أداء الذهب والفضة فى البورصة

وقال بنك ساكسو في مذكرة "بدعم من استقرار قطاع المعادن الصناعية، قد يكون أداء الفضة أفضل مقارنة بالذهب، خاصة بالنظر إلى كونها أرخص نسبيا، وهو ما قد يجعلها تتجه صوب مستوى 40 دولارا العام المقبل".

وصعد البلاتين 0.8 بالمئة إلى 993.87 دولار، وزاد البلاديوم 1.2 بالمئة إلى 1006.51 دولار.