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رياضة

تقارير سعودية تكشف تفاصيل غياب طارق حامد أمام الشباب بالدوري السعودي

طارق حامد،فيتو
طارق حامد،فيتو

أعلنت صحيفة الرياضية السعودية، غياب طارق حامد عن مواجهة الشباب، اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري السعودي 2024 - 2025.

وأوضحت الصحيفة ذاتها أن طارق حامد تأكد غيابه عن مباراة الشباب، المقرر لها يوم الجمعة، ضمن سادس جولات الدوري السعودي.

وأشارت إلى أن الجهاز الطبي في نادي ضمك يتوقع عودته إلى التدريبات الجماعية بعد فترة التوقف المقبلة.

موعد مباراة ضمك أمام الشباب 

 

ويستضيف ملعب نادي ضمك بمدينة خميس مشيط أحداث المباراة، ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر.


ويتواجد فريق ضمك المحترف ضمن صفوفه المصرى طارق حامد بالمركز قبل الأخير برصيد 3 نقاط جمعها من فوز وحيد، فيما يحتل فريق الشباب المركز الثالث بالنسخة الجارية من المسابقة المحلية برصيد 12 نقطة بفارق الأهداف عن الاتحاد الوصيف و3 نقاط عن الهلال المتصدر.

 

هذه المباراة ليست المواجهة الأولى التي تجمع فريق ضمك بنظيره الشباب في الدوري السعودي بل سبق والتقيا في 10 مباريات سابقة، تفوق فيها الأخير بـ 7 انتصارات، وتعادل مع رفاق طارق حامد في 3 لقاءات.

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