ساخرون، غراب البين يكتب: مطلوب شقة للإيجار

بعد يوم طويل من اللف والدوران والمرازية في خلق الله.. قررت إنى أريح جتتى ساعتين.. فوقفت على فرع الشجرة وانكمشت بين جناحىَّ وقبل أن أغمض عينى سمعت صوتا يأتى من المقهى أسفل الشجرة لشاب يضرب كفا بكف ويقول: طب يعنى أنا أعمل إيه فى المشكلة دى.. ولما ادفع إيجار 4 آلاف جنيه هعيش منين باقى الشهر فى حين أن مرتبى كله لا يتجاوز الخمسة آلاف جنيه؟!



السمسار يرد على الشاب قائلا: والله هى دى أسعار إيجار الشقق حاليا فى المناطق الشعبية ومفيش أقل من كدا.. عموما أصحاب الشقق حاليا مش بيحبوا يأجروا للمصريين وبيأجروا للسودانيين واليمنيين بـ 6 آلاف و7 آلاف كمان. وحتى اللى أجر لمصريين بيحاول يطردهم علشان يأجر لأجانب..



وهنا أدركت أن الليلة دى مفيهاش نوم.. فوقفت على قدمى ونفشت ريشى وأخذت أنعق بأعلى صوتى “قاق قاق” فراح الشاب ومعه السمسار وباقى زبائن المقهى يهشونننى ويقولون لى: غور من هنا يا غراب البين جبتلنا النكد والفقر..

فهربت مسرعا ولسان حالى يقول: بقا أنا اللى جبتلكم النكد والفقر يا شوية بنى آدمين أم أنكم من تنكدون على بعضكم البعض بسبب الطمع والاستغلال عمال على بطال؟!



يعنى إيه شاب عايز يبدأ حياته فى شقة بالإيجار ولا يجد إيجارا أقل من أربعة آلاف جنيه؟!.. يعنى إيه المناطق الشعبية تبقى بالأسعار دى؟!.. أومال لو راح منطقة جديدة أو كومباوند هيأجر بكام؟!.. أما صحيح شوية بنى آدمين يستحقوا كل ما هم فيه من غلاء وبلاء وقلة ضمير!