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ساخرون

ساخرون.. غراب البين يكتب: هى الطماطم اللى مجنونة ولا البنى آدمين هما اللى مجانين!

غراب البين، فيتو
غراب البين، فيتو

بعد يوم طويل من اللف والدوران والمرازية في خلق الله.. قررت أريح جتتى ساعتين.. فوقفت على التندة بتاعة دكان الواد عاطف بتاع الخضار جلست وانكمشت بين أجنحتى وقبل أن أغمض عينى سمعت صوتا لزبون يسأل عن سعر كيلو الطماطم.. فرد عليه عاطف بكل هدوء وقاله بـ 30 جنيه.

الزبون في استغراب للسعر قال: كيلو الطماطم بـ 30 جنيه؟! ليه هى تفاح؟! اتكلم زى الناس يا عم عاطف، رد قائلا ما أنا بكلمك زى الناس أهه.. والله الطماطم بتلاتين وممكن تيجى بعد أسبوع تلاقيها بـ 40 و45 ما أنت عارف أنها مجنونة وكل يوم على حال.. 

 

وهنا أدركت أن المكان دا مش هينفع أنام فيه فوقفت على قدمى ونفشت ريشى وأخذت أنعق بأعلى صوتى “قاق قاق”، فراح عاطف والزبون وباقى تجار الخضار يهشوننى ويقولون لى: غور من هنا يا غراب البين جبتلنا النكد والفقر.. 

فهربت مسرعا ولسان حالى يقول: بقى أنا اللى جبتلكم النكد والفقر يا شوية بنى آدمين أم أنكم من تنكدون على بعضكم البعض ليل نهار؟! يعنى إيه فى يوم وليلة كيلو طماطم يبقى بـ 30 جنيه؟! ويعنى إيه ممكن يوصل لـ 40 و45 جنيه؟! من إمتى الطماطم فى مصر كان لها سعر أصلا؟! 

 

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أما صحيح شوية بنى آدمين ما بيصدقوا يلاقوا حجة لرفع سعر أى حاجة حتى ولو كانت الطماطم والله أنا مش عارف.. هل الطماطم هى اللى مجنونة ولا البنى آدمين هما اللى أصبحوا مجانين!!

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