4 خطوات لاستخراج بدل فاقد لكارت الكهرباء

يفاجأ عدد من المواطنين بضياع كارت العدادات الكودية أو العدادات مسبقة الدفع، مما يتسبب له في أزمة خاصة وقت الشحن.



نصائح استخراج بدل فاقد لكارت العدادات مسبقة الدفع



وقدم جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، عدة نصائح للمواطنين في حالة ضياع كارت العدادات مسبقة الدفع أو العدادات الكودية وهي كالتالي:

التوجه إلى قسم الشرطة لعمل محضر فقد كارت شحن العداد مسبق الدفع وبنفس تاريخ الفقد.

التوجه إلى الإدارة الهندسية للفرع التابع له مالك العداد ومعه إيصال برقم محضر الفقد لتقديمه إلى الإدارة الهندسية لشركة الكهرباء.

تقديم ما يثبت علاقته بالعين المركب بها العداد سواء كان عقد ملكية أو عقد إيجار موثق.

سداد مقابل بدل فاقد لكارت الشحن بالقيمة المقررة، كما يتم استلام الكارت الجديد في نفس اليوم.

نصائح شراء مبردات المياه الموفرة للكهرباء



وقدم جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك أيضا عدة نصائح للمواطنين وقت شراء مبرد المياه لتقليل استهلاك الكهرباء.

وتضمنت نصائح جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك للمواطنين كالتالي:

تحديد سعة مبرد المياه المناسبة لاستخدامك قبل تحديد نوعها، وينصح بعدم شراء سعة أكبر من احتياجك لانها ستسهلك كهرباء أكثر.

شراء مبرد مياه ذو كفاءة عالية كما هو موضح علي ملصق كفاءة الطاقة.

من أفضل صفات مبرد مياه هي الحماية الذاتية من الارتفاع المفاجئ للتيار الكهربائي فحاول اختيار مبرد مياه يمتلك هذه الميزة.

التأكد من توافر عناصر الأمان عند الشراء من خلال وجود صنابير خاصة لسلامة الأطفال.

عدم تشغيل الجزء الخاص للمياه الساخنة إلا عند الضرورة.

يفضل عدم شراء مبرد مياه يحتوي على ثلاجة.