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اقتصاد

تضم 10 شركات، التصديري للصناعات الهندسية يطلق بعثة تجارية إلى كوت ديفوار

جانب من اللقاء ؛
جانب من اللقاء ؛ فيتو

نظم المجلس التصديري للصناعات الهندسية بعثة تجارية  إلي كوت ديفوار تضم 10 شركات، وذلك بالتعاون والتنسيق مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAD وجهاز التمثيل التجاري من أجل زيادة الصادرات الهندسية إلي الدول الأفريقية وخاصة الدول التي يستهدفها المجلس ضمن خطته السنوية.

وشارك في افتتاح فعاليات بعثة قطاع الصناعات الهندسية في كوت ديفوار السفير المصري  شريف سيف، الذى قدم كل أوجه الدعم إلي الوفد المصري خلال زيارته وتم تنسيق عدد كبير من الزيارات واللقاءات المشتركة مع الشركات المستوردة هناك.

وقالت مي حلمي المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الهندسية ورئيس بعثة القطاع في كوت ديفوار، إن البعثة تضم عددًا من القطاعات الهندسية منها الأجهزة المنزلية والكهربائية وقطاع أدوات المائدة والمطبخ والصناعات الاليكترونية والكهربائية والطلمبات والمراجل والمحركات وقطاع وسائل النقل وتشغيل وتشكيل المعادن ومكونات السيارات والآلات والمعدات الزراعية.

وكشفت المدير التنفيذي للمجلس، أن البعثة عقدت عدة لقاءات ثنائية مع عدد من الشركات المستوردة في كوت ديفوار ضمن خطة جرى التجهيز لها من أجل تحقيق مستهدف الزيارة وتوقيع عقود تصديرية في المستقبل للشركات المصرية المشاركة في البعثة ومن أجل تحقيق مستهدف الحكومة المصرية للوصول بالصادرات إلى 145 مليار دولار بحلول 2030.

 


وأشارت “حلمي”، إلى أن “سوق كوت ديفوار سوق حيوي ويأتي ضمن أولويات المجلس كأحد أهم الدول الأفريقية التي نسعى لزيادة حركة التجارة معها وتحقيق مستهدف تصديري لا يقل عن 10%”.

ووجهت "حلمي" الشكر إلى الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAD وجهاز التمثيل التجاري لدعمهما الكبير لإنجاح البعثة المصرية إلي كوت ديفوار.

 

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