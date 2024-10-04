استبعاد سون من قائمة منتخب كوريا الجنوبية لمباراتي الأردن والعراق
شهدت قائمة منتخب كوريا الجنوبية لمعسكر أكتوبر الحالي، غياب القائد سون هيونج مين لاعب توتنهام الإنجليزي، بسبب الإصابة التي تعرض لها في وقت سابق، وسيحل محله لاعب ماينز الألماني هونج هيون سوك.
وأفادت تقارير صحفية كورية، بأن غياب سون عن منتخب كوريا الجنوبية في فترة التوقف الدولي المقبلة؛ يأتي لأسباب وقائية واحترازية، ولهذا تم استبعاده من قائمة الشمشون استعدادًا لمباراتي الأردن والعراق.
وكان سون أصيب رفقة توتنهام على مستوى الفخذ الأيسر، ولذلك قرر مدرب كوريا الجنوبية استبعاد اللاعب قبل مباراتي المنتخب أمام كل من الأردن والعراق ضمن تصفيات آسيا المونديالية.
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