الاتحاد الإنجليزي يوجه اتهاما لبينتانكور بسبب سون هيونج مين

كشفت تقارير صحفية أن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، وجه اتهاما للأوروجواياني رودريجو بينتانكور، لاعب وسط فريق توتنهام، بسوء السلوك، اليوم الخميس، بعدما أدلى بتصريح عن زميله بالفريق سون هيونج مين.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي.أيه.ميديا) أنه خلال الصيف، سئل اللاعب الأوروجوياني الدولي في إحدى القنوات التلفزيونية الأوروجوانية عن قميص أحد لاعبي توتنهام وأجاب: "سون؟ قد يكون ابن عم سون أيضا لأنهم كلهم متشابهون".

وذكرت جميعة "كيك إيت أوت" لمكافحة التمييز إنها تلقت "عددا كبيرا" من الشكاوى في أعقاب هذا التصريح. واعتذر بينتانكور للاعب الكوري الجنوبي الدولي وقائد توتنهام، والذي قال عن زميله بالفريق إنه ارتكب خطأ.

وذكر الاتحاد الإنجليزي في بيان: "تم توجيه اتهام إلى رودريجو بينتانكور بانتهاك مزعوم لقاعدة (إي 3) بالاتحاد الإنجليزي، بسبب سوء السلوك أثناء مقابلة إعلامية".

وأضاف:"يزعم أن لاعب خط وسط توتنهام انتهك المادة الأولى من قاعدة (إي3) حيث تصرف بطريقة غير لائقة أو استخدم عبارات عدائية أو مهينة، أو أساء إلى سمعة اللعبة أو كل ما سبق".

وأشار البيان إلى أن هذا يشكل "انتهاكا شديدا" لأنه يتضمن "إشارة إلى الجنسية أو العرق أو الأصل العرقي أو كل ما سبق".

وأكد البيان: "لدى بينتانكور حتى 19 سبتمبر للرد على هذه التهمة".