الجمعة 04 أكتوبر 2024
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ثقافة وفنون

نيكولاس كيج يبدأ تصوير مسلسل SPIDER-NOIR (صور)

نيكولاس كيج، فيتو
نيكولاس كيج، فيتو

نيكولاس كيج، بدأ خلال الأسبوع الجاري تصوير المسلسل الحي SPIDER-NOIR، الذي يلعب بطولته كل من الممثل الشهير، نيكولاس كيج، وبريندان جليسون، ومن إنتاج منصة 'أمازون برايم'.

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مسلسل SPIDER-NOIR، تدور أحداثه، حول محقق خاص كبير في السن في ثلاثينيات القرن العشرين، بولاية نيويورك، يحاول التعامل مع حياته الماضية كبطل خارق وحيد في المدينة.

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