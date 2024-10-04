نيكولاس كيج يبدأ تصوير مسلسل SPIDER-NOIR (صور)

نيكولاس كيج، بدأ خلال الأسبوع الجاري تصوير المسلسل الحي SPIDER-NOIR، الذي يلعب بطولته كل من الممثل الشهير، نيكولاس كيج، وبريندان جليسون، ومن إنتاج منصة 'أمازون برايم'.

مسلسل SPIDER-NOIR، تدور أحداثه، حول محقق خاص كبير في السن في ثلاثينيات القرن العشرين، بولاية نيويورك، يحاول التعامل مع حياته الماضية كبطل خارق وحيد في المدينة.