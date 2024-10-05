السبت 05 أكتوبر 2024
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اقتصاد

كل ما تريد معرفته عن عروض بطاقات الائتمان في بنك القاهرة

بنك القاهرة،فيتو
بنك القاهرة،فيتو

كشف بنك القاهرة عن تفاصيل عروض التقسيط علي البطاقة الائتمانية.

 وأوضح بنك القاهرة تفاصيل العرض المستمر حتى 21 ديسمبر القادم وهو كالتالي:

تفاصيل العرض
• العرض لجميع حاملي بطاقات بنك القاهرة الائتمانية ماعدا بطاقات التقسيط وبطاقات الشركات.
• يطبق العرض على المعاملات الشرائية المحلية والدولية التى تتم فى نقاط البيع والأونلاين فقط.
• الحد الأدنى للتقسيط علي بطاقات الائتمان هو 1,000 جنيه مصري للمعاملة الواحدة والحد الأقصى طبقا للحد الائتماني المتاح.
للبطاقة.
• المصاريف الإدارية كالآتي:
• التقسيط بدون فوائد متاح لمدة 3 شهور بمصاريف إدارية 5% من المبلغ المطلوب تقسيطه.
• التقسيط بدون فوائد متاح لمدة 6 شهور بمصاريف إدارية 8% من المبلغ المطلوب تقسيطه.
• التقسيط بدون فوائد متاح لمدة 12 شهرا بمصاريف إدارية 14% من المبلغ المطلوب تقسيطه.
• التقسيط بدون فوائد متاح لمدة 18 شهرا بمصاريف إدارية 19% من المبلغ المطلوب تقسيطه.
• العرض يطبق على المعاملات التي تمت بداية من أغسطس 2024 إلى 31 ديسمبر.2024
• يجب على العميل الاتصال بخدمة العملاء لطلب التقسيط.
• في حالة طلب العميل إلغاء عملية التقسيط قبل انتهاء المدة المتفق عليها سيتم خصم 4% قيمة خدمة
السداد المعجل من المبلغ المتبقي للمعاملة.
• يحق للبنك تعديل قيمة المصاريف الإدارية في أي وقت خلال فترة العرض.

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