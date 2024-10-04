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رياضة

ماجواير ينقذ مانشستر يونايتد من فخ الخسارة أمام بورتو في الدوري الأوروبي

مانشستر يونايتد،
مانشستر يونايتد، فيتو

الدوري الأوروبي، تعادل مانشستر يونايتد الإنجليزي مع مضيفه فريق بورتو البرتغالي، 3-3 في المباراة التي جمعتهما على ملعب الدراجاو، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة الدوري الأوروبي الموسم الجاري 2024-2025. 

 

أهداف مباراة بورتو ضد مان يونايتد

تقدم مانشستر يونايتد بهدفين عن طريق ماركوس راشفورد وراسموس هويلوند في الدقيقتين 7 و20، ونجح فريق بورتو في الرد بهدفين عن طريق إدواردو جابريل وصامويل أوموروديون، في الدقيقتين 27 و34. 

 

وفي الشوط الثاني أضاف صامويل أوموروديون الهدف الثالث لفريق بورتو بالدقيقة 50 من أحداث المباراة ثم تعادل المان يونايتد في الدقيقة 90 + 1 عن طريق هاري ماجواير.

 

وتلقى برونو فرنانديز لاعب مانشستر يونايتد البطاقة الحمراء في الدقيقة 81 من عمر اللقاء.

 

تشكيل مانشستر يونايتد

حراسة المرمى: أونانا.

الدفاع: مزراوي، دي ليخت، مارتينيز ودالوت.

الوسط: كاسيميرو، إريكسن وبرونو فرنانديز.

الهجوم: راشفورد، هويلوند وديالو.

 

وافتتح فريق مان يونايتد مشواره في بطولة اليوروبا ليج بالتعادل مع تفنتي الهولندي 1-1، فيما خسر بورتو أمام بودو جليمت النرويجي 2-3.

 

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