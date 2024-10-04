اللواء أحمد حمدي.. استشهد وسط جنوده أثناء إصلاح أحد الكباري العائمة خلال حرب أكتوبر.. وشهد أﻃﻮل ﻣﻌﺮﻛﺔ ﺟﻮﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺎرﯾﺦ

أبطال حرب أكتوبر، هادئ الطباع لا يتكلم كثيرا ولكنه عبقري من نوع خاص إنه شهيد الواجب الوطني اللواء أحمد حمدي عبد الحميد، أﻃﻠﻖ ﻋﻠﯿﻪ ﻟﻘﺐ صاحب اﻟﯿﺪ اﻟﻨﻘﯿﺔ ﻷﻧﻪ أﺑﻄﻞ آلاف الأﻟﻐﺎم ﻗﺒﻞ اﻧﻔﺠﺎرﻫﺎ.

أهم أعماله:

- عندما قامت إسرائيل بضرب سيناء في 5 يونيو 1967 قام ﺑﻨﻔﺴﻪ بتفجير ﻛﻮﺑﺮي اﻟﻔﺮدان ﺣﺘﻰ ﻻ ﯾﺘﻤﻜﻦ اﻹﺳﺮﺋﯿﻠﯿﻮن ﻣﻦ اﻟﻤﺮور ﻋﻠﯿﻪ والوصول إلى الضفة الغربية.



- وﻋﻨﺪ ﺻﺪور أواﻣﺮ اﻻﻧﺴﺤﺎب ﻓﻲ ﺣﺮب1967 رﻓﺾ اﻻﻧﺴﺤﺎب إﻻ ﺑﻌﺪ أن ﯾﻘﻮم ﺑﺘﺪﻣﯿﺮ ﺧﻄﻮط ﺗﻮﺻﯿﻞ اﻟﻤﯿﺎه ﺑﺴﯿﻨﺎء وﺑﺎﻟﻔﻌﻞ دﻣﺮ ﺧﻄﻮط ﻣﯿﺎه ﺳﯿﻨﺎء ﺣﺘﻲ ﻻ ﺗﻘﻊ ﻓﻲ ﯾﺪ اﻟﻌﺪو.

- البطل ﻛﺎن آﺧﺮ ﻣﻦ اﻧﺴﺤﺐ ﻣﻦ ﺳﯿﻨﺎء ﺑﺸﺠﺎﻋﺘﻪ.

بطولاته خلال حرب أكتوبر

ﻃﯿﻠﺔ ﺳﻨﻮات اﻹﻋﺪاد ﻟﻠﻤﻌﺮﻛﺔ ﻛﺎن ﯾﻌﻤﻞ ﻫﻮ وﺟﻨﻮدﻩ ﻛﺨﻠﯿﺔ ﻧﺤﻞ ﻻ ﺗﻬﺪأ وﻻ ﺗﺴﻜﻦ ﻗﻀﻲ ﻣﻌﻈﻢ ﻫﺬﻩ اﻟﻔﺘﺮة ﻣﺎ ﺑﯿﻦ اﻟﺠﺒﻬﺔ وأﻣﺎﻛﻦ اﻟﺘﺪرﯾﺐ وورش اﻟﻤﻬﻨﺪﺳﯿﻦ.

- ﻋﺎم 1971 ﻛﻠﻒ ﺑﺘﺸﻜﯿﻞ وإﻋﺪاد ﻟﻮاء ﻛﺒﺎرى ﺟﺪﯾﺪ ﻛﺎﻣﻞ ﻟﺘﺄﻣﯿﻦ ﻋﺒﻮر اﻟﺠﯿﺶ اﻟﺜﺎﻟﺚ اﻟﻤﯿﺪاﻧﻰ وﺗﻢ ﺗﻨﻔﯿﺬﻩ ﻋﻠﻲ أﻛﻤﻞ وﺟﻬ وﻛﺎن ﻣﻮﻗﻌﻪ ﻋﻠى اﻟﻘﻨﺎة ﻓﻰ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺠﻨﻮﺑﻰ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺴﻮﯾﺲ (ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺗﻀﺎرﯾﺴﯿﺄ ﺻﻌﺒﺔ ﺟﺪا) إلا أﻧﻪ أﺛﺒﺖ ﺟﺪارﺗه وتم على أكمل وجه

- تم تكليفه ﺑﺘﺠﻬﯿﺰ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﺤﺼﯿﻨﺎت ودﻓﺎﻋﺎت أﻣﺎﻣﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﻃﻮل ﻗﻨﺎة اﻟﺴﻮﯾﺲ ﻟﺘﻤﺮﻛﺰ وﺣﺪات اﻟﻜﺒﺎرى وﻧﺠﺤﺖ وﺣﺪاﺗﻪ ﺑﺘﻨﻔﯿﺬ أﻋﻤﺎل ﺣﻔﺮ ﺗﻘﺪر ﺑــ 4 ﻣﻼﯾﯿﻦ ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ.

الخطوط الأمامية للقتال

- ﯾﻮم 6 أﻛﺘﻮﺑﺮ ﻃﻠﺐ اﻟﻠﻮاء اﺣﻤﺪ ﺣﻤﺪي ﻣﻦ ﻗﯿﺎدة اﻟﺠﯿﺶ ااﻧﺘﻘﺎل ﻣﻦ ﻣﻘﺮ ﻗﯿﺎدﺗﻪ إﻟﻰ اﻟﺨﻄﻮط اﻷﻣﺎﻣﯿﺔ ﻟﻠﺠﺒﻬﺔ ﻟﯿﺸﺎرك أﻓﺮادﻩ ﻓﻰ مد اﻟﻜﺒﺎرى ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻨﺎة وﺑﺎﻟﻄﺒﻊ ﻗوبل ﻃﻠبه ﺑﺎﻟﺮﻓﺾ ﻟﻀﺮورة وﺟﻮدﻩ ﻓﻰ ﻣﻘﺮ اﻟﻘﯿﺎدة ﻟﻠﻤﺘﺎﺑﻌﺔ واﻟﺴﯿﻄﺮة.

- أﺻٍﺮ على ﻃﻠﺒﻪ اﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﺮﻩ وقدم ﺷﺮح وﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮة ﻣﻦ ﺿﺮورة إﺷﺮافه ﺑﻨﻔسه ﻋﻠﻲ إﻧﺰال وﺗﺜﺒﯿﺖ اﻟﻜﺒﺎري ﻓﻮاﻓﻘﺖ اﻟﻘﯿﺎدة ﻋلى ﻃﻠبه وﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﺗﺤﺮك ﻓﻮر أﺧﺬ اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ.

- قام بالتحرك الي ﻗﻨﺎة اﻟﺴﻮﯾﺲ بعد ساعات قليله من ﺑﺪء اﻟﻤﻌﺮﻛﺔ وﻛﺄﻧﻪ على ﻣﻮﻋﺪ ﻣﻊ اﻟﺸﻬﺎدﻩ وﻣﻮﻋﺪ ﻣﻊ رﺑﻪ.

- ﻋﻤﻞ البطل ﺟﻨﺒﺂ ﻟﺠﻨﺐ ﻣﻊ جنوده ﺗﺤﺖ اﻟﻘﺼﻒ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ واﺳﺘﻤﺮ ﻃﻮال ﻟﯿﻞ 6 أﻛﺘﻮﺑﺮ ﺑﻼ ﻧﻮم وﻻ راﺣﺔ ﯾﻨﺘﻘﻞ ﻣﻦ ﻣﻌﺒﺮ إﻟﻰ آﺧﺮ ﺣﺘﻰ اﻃﻤﺄن إﻟﻰ ﺑﺪء ﺗﺸﻐﯿﻞ ﻣﻌﻈﻢ اﻟﻤﻌﺎﺑﺮ واﻟﻜﺒﺎر.

- صلى البطل رﻛﻌﺘﯿﻦ ﺷﻜﺮا ﻟﻠﻪ ﻋﻠﻰ رﻣﺎل ﺳﯿﻨﺎء اﻟﻤﺤﺮرة وﻇﻞ 8 أﯾﺎم ﺑﺠﻮار ﺟﻨﻮده ﻻﯾﻔﺎرق اﻟﺠﺴﻮر اﻟﻤﺸﯿﺪة ﻗﺎم ﻓﯿﻬﺎ ﺑﻤﺠﻬﻮد ﺟﺒﺎر ﻓﻲ إﻋﺎدﻩ إﻧﺸﺎء اﻟﺠﺴﻮر اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻄﻢ أﺟﺰاء ﻣﻨﻬﺎ اﻛﺜﺮ ﻣﻦ 5ﻣﺮات ﻧﺘﯿﺠﺔ ﻗﺼﻒ اﻟﻄﺎﺋﺮات اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﯿﺔ.

موعد مع الشهادة

14 اﻛﺘﻮﺑﺮ 1973 ﯾﻮم أﻃﻮل ﻣﻌﺮﻛﺔ ﺟﻮﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺎرﯾﺦ ﺣﺎول اﻟﻌﺪو اﻟﻘﯿﺎم ﺑﻀﺮﺑﺔ ﺟﻮﯾﺔ ﻟﺸﻞ اﻟﻤﻄﺎرات واﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻠﻊ ﻣﻨﻬﺎ ﻃﺎﺋﺮاﺗﻨﺎ ﺑﻬﺪف ﻓﺮض ﺳﯿﻄﺮة ﺟﻮﯾﺔ ﻋﻠﻲ ﺧﻂ اﻟﺠﺒﻬﺔ,وﻣﻨﻊ ﻃﺎﺋﺮاﺗﻨﺎ ﻣﻦ اﻟﺘﺪﺧﻞ ﺿﺪ ﻗﻮاﺗﻪ.

وﻛﺎن اﻟﻬﺪف الأساسي في ﻫﺬا اﻟﯿﻮم ﻟﻮﺣﺪات اﻟﺸﻬﯿﺪ اﺣﻤﺪ ﺣﻤﺪي ﺗأﻣﯿﻦ ﻋﺒﻮر ﻗﻮات ﺑﺼفة ﻫﺎﻣﺔ وﺿﺮورﯾﺔ ﺟﺪآ ﻟﺪﻋﻢ وﺗﻄﻮﯾﺮ اﻟﻤﻌﺮﻛﺔ.

ﻓﯿﺘﺼﺪر اﻟﺸﻬﯿﺪ ﺟﻨﻮدﻩ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﯿﺔ إﺻﻼح وﺗﺸييد ﻫﺬا اﻟﻜﻮﺑﺮي اﻟﺬي ﺳﯿﻨﻘﻞ ﺗﻠﻚ اﻟﻘﻮات وأﺛﻨﺎء ﻣﺤﺎوﻻﺗﻬﻢ ﺗﻨﻔﯿﺬ اﻟﻤﻬﻤﺔ ﻇﻬﺮت ﻓﺠﺄة ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﺮاﻃﯿﻢ ﻓﺎرﻏﺔ ﻣﺘﺠﻬﺔ ﺑﻔﻌﻞ ﺗﯿﺎر اﻟﻤﯿﺎﻩ إﻟﻰ اﻟﺠﺰء اﻟﺬى ﺗﻢ إﻧﺸﺎؤﻩ ﻣﻦ اﻟﻜﻮﺑﺮي ﻣﻌﺮﺿﺔ ﻫﺬا اﻟﺠﺰء ﻟﺨﻄﺮ اﻟﺘﺪﻣﯿﺮ وﺑﺴﺮﻋﺔ ﺑﺪﯾﻬﺔ وﻓﺪاﺋﯿﺔ ﻗﻔﺰ اﻟﺸﻬﯿﺪ إﻟﻰ" ﻧﺎﻗﻠﺔ ﺑﺮﻣﺎﺋﯿﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻘﻒ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺎﻃﺊ ﻗﺮب اﻟﻜﻮﺑﺮى وﻗﺎدﻫﺎ ﺑﻨﻔﺴﻪ وﺳﺤﺐ ﺑﻬﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺒﺮاﻃﯿﻢ وﺗﻢ إﺑﻌﺎدﻫﺎ ﻋﻦ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﺛﻢ ﻋﺎد ﻹﺳﺘﻜﻤﺎل ﻋﻤﻠﯿﺔ ﺗﺮﻛﯿﺐ اﻟﻜﻮﺑﺮي ﻣﻊ. ﺟﻨﻮدﻩ ﻛﻞ ذﻟﻚ ﻛﺎن ﺗحت وطأه ﻣﻌﺎرك ﺟﻮﯾﺔ ﻃﺎﺣنة وﻣﻌﺎرك ﺑﺎﻟﻤﺪﻓﻌﯿﺔ ﺷﺮﺳﺔ.

وﻓﺠﺄة وﻗﺒﻞ اﻻﻧﺘﻬﺎء ﻣﻦ إﻧﺸﺎء اﻟﻜﻮﺑﺮى أﺻﺎﺑﺘﻪ إﺣﺪى اﻟﺸﻈﺎﯾﺎ اﻟﻤﺘﻄﺎﯾﺮة وﻫﻮ ﺑﯿﻦ ﺟﻨﻮدﻩ واﺳﺘﺸﻬﺪ البطل ﻓﻲ اﻟﺤﺎل ﻛﺎﻧﺖ اﻻﺻﺎﺑﺔ اﻟﻮﺣﯿﺪة واﻟﻤﺼﺎب اﻟﻮﺣﯿﺪ في هذا الوقت ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻛﺎﻧﺖ إﺻﺎﺑﺔ ﻧﺎﻓﺬة.

واﺳﺘﺸﻬﺪ اﻟﺒﻄﻞ وﺳﻂ ﺟﻨﻮدﻩ ﻛﻤﺎ ﻛﺎن ﺑﯿﻨﻬﻢ داﺋﻤﺎ وﺿﺤﻲ ﺑﺮوﺣﻪ ﻗﺒﻠﻬﻢ وﻟﯿﺲ ﺑﻌﺪﻫﻢ ورحل البطل بين جنوده في خضم أتون الحرب وكأنه كان على موعد مع ربه في اسعد يوم زف إلى السماء ويده تعمل مع جنوده.

أهم النياشين التي حصل عليها

أعلى وسام حصل عليه هو تكريمه بالشهادة في ميدان المعركة بكل شجاعة وقد ﻣﻨﺤﺘﻪ اﻟﺪوﻟﺔ أﻋﻠﻲ وﺳﺎم ﺳﯿﻨﺎء وﻛﺎﻧﺖ اول دﻓﻌﻪ ﺗﺘﺨﺮج ﻣﻦ اﻟﻜﻠﯿﺔ اﻟﺤﺮﺑﯿﺔ ﺑﻌﺪ ﺣﺮب أﻛﺘﻮﺑﺮ ﺗﺤﻤﻞ إﺳﻢ اﻟﺸﻬﯿﺪ أﺣﻤﺪ ﺣﻤﺪي.

أٌﺧﺘﯿﺮ ﯾﻮم اﺳﺘﺸﻬﺎدﻩ ﯾﻮم اﻟﻤﻬﻨﺪس وﺗﺨﻠﯿﺪا لاﺳﻤﻪ وﺗﻀﺤﯿﺎﺗﻪ الجسام أﻧﺸﺌﺖ اﻟﺪوﻟﺔ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ ﻣكان اﺳﺘﺸﻬﺎده ﻧﻔﻖا ﯾﺤﻤﻞ اﺳﻤﻪ ﯾﺮﺑﻂ ﺳﯿﻨﺎء اﻟﺤﺒﯿﺒﺔ المحررة ﺑﺄرض ﻣﺼﺮ العظيمة.