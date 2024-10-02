محمية أشتوم الجميل تستقبل أحد أبطال حرب أكتوبر (صور)
شهدت محمية أشتوم الجميل زيارة لأحد أبرز رموز النصر في حرب أكتوبر المجيدة، اللواء الدكتور محمد الغباري، مدير كلية الدفاع الوطني الأسبق، ومستشار أكاديمية ناصر العسكرية.
وخلال تواجده في بورسعيد لإلقاء محاضرة قيمة حول ملحمة العبور، توجه الغباري إلى زيارة المحمية والاستمتاع بمشاهدة الطيور المتنوعة التي تزخر بها.
رافق اللواء الغباري في هذه الزيارة نخبة من قيادات التربية والتعليم في المحافظة، بالإضافة إلى شخصيات بارزة من القطاع المصرفي والمالي.
وتأتي هذه الزيارة في إطار حرص المحمية على إبراز دورها في الحفاظ على التنوع البيولوجي، وتعريف الأجيال الشابة بتاريخ وطنهم العريق وتضحيات أبطاله.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.