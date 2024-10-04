طارق حامد يقود ضمك أمام الشباب بالدوري السعودي
يلتقي فريق ضمك على ملعبه أمام الشباب، اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري السعودي 2024 - 2025.
موعد مباراة ضمك أمام الشباب
حراسة المرمى: فلورين نيتا.
خط الدفاع: عبد القادر بدران، ضاري العنزي، نور عبيد الرشيدي، فاروق شافعي.
خط الوسط: طارق حامد، فرانسوا كامانو، رمزي صولان.
خط الهجوم: نيكولاي ستانسيو، محمد ديالو، جورج كيفين نكودو.
تشكيل الشباب المتوقع ضد ضمك اليوم
حراسة المرمى: كيم سيونج جيو.
خط الدفاع: محمد الثاني _ غوستافو كوريلا _ روبرت رينان _ ويسلي هوديت.
خط الوسط: حسين الصبياني _ ماجد كنبه _ مصعب الجوير.
خط الهجوم: كريستيان جوانكا _ جاك بونافينتورا _ يانيك كاراسكو.
التشكيل المتوقع للشباب أمام ضمك
حراسة المرمى: كيم سيونج جيو.
خط الدفاع: محمد الثاني _ غوستافو كوريلا _ روبرت رينان _ ويسلي هوديت.
خط الوسط: حسين الصبياني _ ماجد كنبه _ مصعب الجوير.
خط الهجوم: كريستيان جوانكا _ جاك بونافينتورا _ يانيك كاراسكو.
هذه المباراة ليست المواجهة الأولى التي تجمع فريق ضمك بنظيره الشباب في الدوري السعودي بل سبق والتقيا في 10 مباريات سابقة، تفوق فيها الأخير بـ 7 انتصارات، وتعادل مع رفاق طارق حامد في 3 لقاءات.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.