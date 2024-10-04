الجمعة 04 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

طارق حامد يقود ضمك أمام الشباب بالدوري السعودي

طارق حامد،فيتو
طارق حامد،فيتو

يلتقي فريق ضمك على ملعبه أمام الشباب، اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري السعودي 2024 - 2025.

موعد مباراة ضمك أمام الشباب 

 

حراسة المرمى: فلورين نيتا.


خط الدفاع: عبد القادر بدران، ضاري العنزي، نور عبيد الرشيدي، فاروق شافعي.

خط الوسط: طارق حامد، فرانسوا كامانو، رمزي صولان.


خط الهجوم: نيكولاي ستانسيو، محمد ديالو، جورج كيفين نكودو.
تشكيل الشباب المتوقع ضد ضمك اليوم
حراسة المرمى:  كيم سيونج جيو.

خط الدفاع:  محمد الثاني _ غوستافو كوريلا _ روبرت رينان _ ويسلي هوديت.


خط الوسط: حسين الصبياني _ ماجد كنبه _ مصعب الجوير.

خط الهجوم: كريستيان جوانكا _ جاك بونافينتورا _ يانيك كاراسكو.

 

التشكيل المتوقع للشباب أمام ضمك

 

حراسة المرمى:  كيم سيونج جيو.

خط الدفاع:  محمد الثاني _ غوستافو كوريلا _ روبرت رينان _ ويسلي هوديت.

 

خط الوسط: حسين الصبياني _ ماجد كنبه _ مصعب الجوير.

خط الهجوم: كريستيان جوانكا _ جاك بونافينتورا _ يانيك كاراسكو.

 

 

هذه المباراة ليست المواجهة الأولى التي تجمع فريق ضمك بنظيره الشباب في الدوري السعودي بل سبق والتقيا في 10 مباريات سابقة، تفوق فيها الأخير بـ 7 انتصارات، وتعادل مع رفاق طارق حامد في 3 لقاءات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الدوري السعودي روبرت رينان عبد القادر يانيك كاراسكو طارق حامد

مواد متعلقة

محمد شريف ينتظر المشاركة مع الخليج أمام الخلود بالدوري السعودي

موعد مباراة ضمك أمام الشباب بالدوري السعودي

اتحاد جدة يتعادل سلبيا مع الأخدود بالشوط الأول في الدوري السعودي

محمود الشامي يعلن الترشح لانتخابات اتحاد الكرة

منتخب مصر 2008 يواجه الكويت وروسيا وديا بالإسكندرية استعدادا للتصفيات الأفريقية

كريم بنزيما يقود تشكيل اتحاد جدة أمام الأخدود في الدوري السعودي

كرة اليد، عبد الرحمن طه يفوز بجائزة رجل مباراة الأهلي وبرشلونة

الخطيب يهنئ رجال يد الأهلي بعد التتويج ببرونزية كأس العالم

الأكثر قراءة

وفاة نجل الفنان خضر حسن

3 قرارات جمهورية مهمة وتكليفات قوية من السيسي للحكومة وكبار رجال الدولة

الطماطم تبدأ من 7 جنيهات، وهذه أسعار الخضراوات في سوق العبور

الأهلي يلتقي الزمالك اليوم في ديربي الكرة النسائية.. ميت عقبة تحتضن المواجهة التاريخية بالدوري.. وهذا موعد المباراة والقناة الناقلة

نصر أكتوبر يوقظ شعلة الإبداع داخل عمالقة الموسيقى المصرية (فيديوجراف)

مصدر بالأهلي يكشف موقف كهربا من المشاركة في مران الأحد

سعر جرام الذهب صباح اليوم الجمعة 4 أكتوبر 2024

بإجمالي 1.75 تريليون دولار.. أغنى 10 أثرياء في العالم حتى شهر أكتوبر 2024 (إنفوجراف)

منوعات

المزيد

شركة روسية تخطط لإطلاق 160 قمرا صناعيا بحلول عام 2030

عالم يكشف كواليس رصد أقوى توهج على الشمس منذ عام 2017

مارك زوكربيرج ثاني أغنى شخص في العالم لأول مرة، و50 مليار دولار تفصله عن ماسك

شاهد، لحظة غرق مركب يحمل عشرات الركاب في الكونغو الديمقراطية

المزيد

خدمات

المزيد

سعر طن القصدير اليوم الجمعة 4 أكتوبر 2024 بالبورصات العالمية

استقرار أسعار السكر اليوم الجمعة 4 أكتوبر 2024 في الأسواق

أسعار الأرز اليوم الجمعة 4 أكتوبر 2024 بالأسواق

ننشر أسعار النحاس اليوم الخميس بالسوق المحلية

المزيد

انفوجراف

بإجمالي 1.75 تريليون دولار.. أغنى 10 أثرياء في العالم حتى شهر أكتوبر 2024 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم استلام الراتب في المنام وعلاقته بكثرة الهموم والأزمات

ما هي الصاخة وعلاقتها بيوم القيامة؟ محمد سيد طنطاوي يجيب

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الجمعة 4-10- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية