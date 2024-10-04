طارق حامد يقود ضمك أمام الشباب بالدوري السعودي

يلتقي فريق ضمك على ملعبه أمام الشباب، اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري السعودي 2024 - 2025.

موعد مباراة ضمك أمام الشباب

حراسة المرمى: فلورين نيتا.



خط الدفاع: عبد القادر بدران، ضاري العنزي، نور عبيد الرشيدي، فاروق شافعي.

خط الوسط: طارق حامد، فرانسوا كامانو، رمزي صولان.



خط الهجوم: نيكولاي ستانسيو، محمد ديالو، جورج كيفين نكودو.

تشكيل الشباب المتوقع ضد ضمك اليوم

حراسة المرمى: كيم سيونج جيو.

خط الدفاع: محمد الثاني _ غوستافو كوريلا _ روبرت رينان _ ويسلي هوديت.



خط الوسط: حسين الصبياني _ ماجد كنبه _ مصعب الجوير.

خط الهجوم: كريستيان جوانكا _ جاك بونافينتورا _ يانيك كاراسكو.

التشكيل المتوقع للشباب أمام ضمك

حراسة المرمى: كيم سيونج جيو.

خط الدفاع: محمد الثاني _ غوستافو كوريلا _ روبرت رينان _ ويسلي هوديت.

خط الوسط: حسين الصبياني _ ماجد كنبه _ مصعب الجوير.

خط الهجوم: كريستيان جوانكا _ جاك بونافينتورا _ يانيك كاراسكو.

هذه المباراة ليست المواجهة الأولى التي تجمع فريق ضمك بنظيره الشباب في الدوري السعودي بل سبق والتقيا في 10 مباريات سابقة، تفوق فيها الأخير بـ 7 انتصارات، وتعادل مع رفاق طارق حامد في 3 لقاءات.