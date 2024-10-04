الجمعة 04 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

ضبط 14 مليون جنيه حصيلة قضايا الاتجار فى النقد الأجنبي خلال 24 ساعة

ضبط 14 مليون جنيه
ضبط 14 مليون جنيه حصيلة قضايا اتجار النقد الأجنبي

 واصلت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ضبط جرائم الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، لما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.

حالة الطرق اليوم، سيولة مرورية بكافة المحاور وميادين القاهرة الكبرى

مقتل ممرض وتقطيع جثته داخل بانيو حمام وتوزيعها في شوارع الزاوية الحمراء


وأسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، ومديريات الأمن خلال الـ24 ساعة الماضية، عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية تقترب من  14 مليون جنيه.


وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة.

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

أجهزة الأمن بوزارة الداخلية الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى الاتجار في العملات الأجنبية الاقتصاد القومي للبلاد الأموال العامة

مواد متعلقة

حالة الطرق اليوم، سيولة مرورية بكافة المحاور وميادين القاهرة الكبرى

مقتل ممرض وتقطيع جثته داخل بانيو حمام وتوزيعها في شوارع الزاوية الحمراء

مصدر أمني يكشف حقيقة فيديو تعدي الشرطة على شخص وأسرته والاستيلاء على متعلقاته بالبدرشين

إصدار بطاقة هوية عربية، أبرز توصيات مؤتمر «الإدارات العربية للأحوال المدنية»

أكاديمية الشرطة تنظم دورة تدريبية للمدنيين بالداخلية في مجال قواعد نيلسون مانديلا

ضبط 7 قضايا مخدرات وتنفيذ 680 حكما فى أسوان ودمياط

تحرير 28 ألفا و208 مخالفات مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

ضبط عامل سرق مشغولات ذهبية من ورشة بالجمالية

الأكثر قراءة

الطماطم تبدأ من 7 جنيهات، وهذه أسعار الخضراوات في سوق العبور

وفاة نجل الفنان خضر حسن

3 قرارات جمهورية مهمة وتكليفات قوية من السيسي للحكومة وكبار رجال الدولة

الأهلي يلتقي الزمالك اليوم في ديربي الكرة النسائية.. ميت عقبة تحتضن المواجهة التاريخية بالدوري.. وهذا موعد المباراة والقناة الناقلة

نصر أكتوبر يوقظ شعلة الإبداع داخل عمالقة الموسيقى المصرية (فيديوجراف)

مصدر بالأهلي يكشف موقف كهربا من المشاركة في مران الأحد

بإجمالي 1.75 تريليون دولار.. أغنى 10 أثرياء في العالم حتى شهر أكتوبر 2024 (إنفوجراف)

سعر جرام الذهب صباح اليوم الجمعة 4 أكتوبر 2024

منوعات

المزيد

شركة روسية تخطط لإطلاق 160 قمرا صناعيا بحلول عام 2030

عالم يكشف كواليس رصد أقوى توهج على الشمس منذ عام 2017

مارك زوكربيرج ثاني أغنى شخص في العالم لأول مرة، و50 مليار دولار تفصله عن ماسك

شاهد، لحظة غرق مركب يحمل عشرات الركاب في الكونغو الديمقراطية

المزيد

خدمات

المزيد

سعر طن القصدير اليوم الجمعة 4 أكتوبر 2024 بالبورصات العالمية

استقرار أسعار السكر اليوم الجمعة 4 أكتوبر 2024 في الأسواق

أسعار الأرز اليوم الجمعة 4 أكتوبر 2024 بالأسواق

ننشر أسعار النحاس اليوم الخميس بالسوق المحلية

المزيد

انفوجراف

بإجمالي 1.75 تريليون دولار.. أغنى 10 أثرياء في العالم حتى شهر أكتوبر 2024 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم استلام الراتب في المنام وعلاقته بكثرة الهموم والأزمات

ما هي الصاخة وعلاقتها بيوم القيامة؟ محمد سيد طنطاوي يجيب

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الجمعة 4-10- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية