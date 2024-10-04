يستقبل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد، منافسه فريق فياريال، وذلك في المباراة المحدد إقامتها مساء غد السبت الموافق 5 من شهر أكتوبر الجاري، ضمن لقاءات الجولة التاسعة من منافسات الدوري الإسباني الممتاز.

موعد مباراة ريال مدريد وفياريال بالدوري الإسباني

ويأتي موعد مباراة ريال مدريد القادمة ضد فياريال في الدوري الإسباني، لتبدأ في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

القناة الناقلة لمباراة ريال مدريد وفياريال

تعد قناة بي إن سبورت، هي القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وفياريال القادمة في مسابقة لا ليجا نسخة 2024/2025، باعتبارها الشبكة الوحيدة المتعاقدة مع رابطة الليجا الإسبانية، لنقل منافسات الدوري الإسباني مباشرة.