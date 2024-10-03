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رياضة

أسطورة ريال مدريد يختار الأفضل بين رونالدو وزيدان في تاريخ النادي

زيدان ورونالدو, فيتو
زيدان ورونالدو, فيتو

انحاز الإسباني إيكر كاسياس، أسطورة حراسة المرمى في ريال مدريد، للبرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد النصر السعودي، على الفرنسي زين الدين زيدان، نجم ومدرب ريال مدريد السابق، في اختياراته للأفضل من وجهة نظره.

ويعد كاسياس من أعظم الحراس في تاريخ ريال مدريد، حيث ساهم في تحقيق العديد من البطولات المحلية والقارية.

ووفقا لتقارير صحفية، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لكاسياس، حيث سأله المحاور عن أفضل لاعب في تاريخ ريال مدريد بين زيدان ورونالدو، ليجيب: "كريستيانو".

 

ولعب كاسياس إلى جانب رونالدو 6 مواسم، قبل أن يغادر إلى بورتو البرتغالي.

وحظي كاسياس بمسيرة كروية حافلة على مستوى الأندية والمنتخب الإسباني، حيث أحرز لقب كأس العالم 2010 بجنوب أفريقيا إضافة للقب بطولتي كأس الأمم الأوروبية في نسختي 2008 و2012.

وخلال 16 موسما في صفوف الريال، أحرز كاسياس مع الفريق لقب دوري أبطال أوروبا ثلاث مرات، إضافة لخمسة ألقاب في الدوري الإسباني ولقبين في كأس ملك إسبانيا وأربعة ألقاب في كأس السوبر الإسباني ولقبين في كأس السوبر الأوروبي.

 

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