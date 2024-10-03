ريال مدريد ينافس بايرن ميونخ وأرسنال ومانشستر سيتي على ضم نجم ليفركوزن

كشفت قناة "سكاي 90" الألمانية أن مهاجم باير ليفركوزن ومنتخب ألمانيا، فلوريان فيرتز، بات محل منافسة مبكرة جدًا بين بايرن ميونخ وريال مدريد، من أجل الظفر بخدماته خلال فترة التنقلات الصيفية لموسم 2025 ـ 2026.

صراع ريال مدريد وبايرن ميونخ على فيرتز

ووفقًا لتقرير للقناة الألمانية، كان فيرتز، نجم باير ليفركوزن بطل الدوري الألماني في الموسم الماضي، هدفًا لتعاقدات ريال مدريد بطلب من المدرب كارلو أنشيلوتي، لكن قدوم كيليان مبابي أجَّل الصفقة، وذلك في وقت دخل فيه بايرن ميونخ بكل ثقله للمنافسة على ضم المهاجم البالغ من العمر 21 عامًا.

ونقلًا عن المدير الرياضي والفني السابق لنادي بايرن ميونخ مايكل ريشكي، سينتقل فيرتز إلى ريال مدريد، في بداية موسم 2025 ـ 2026، وسيكون في الوقت نفسه مع مدربه تشابي ألونسو، مرجّحًا أن الأخير سيخلف كارلو أنشيلوتي في تدريب الفريق الملكي.

أرقام فلوريان فيرتز

وخاض فلوريان فيرتز، خلال الموسم الحالي، 9 مباريات، وسجل 6 أهداف في جميع المسابقات، بعد أن شارك مع منتخب بلاده في نهائيات كأس أمم أوروبا 2024، وبلغ نصف النهائي.

ولعب المهاجم الألماني 159 مباراة مع ليفركوزن، سجل فيها 45 هدفًا، بينما أحرز هدفين في 24 مباراة مع منتخب المانشافت.

وفي 14 يونيو الماضي، سجّل فلوريان فيرتز الهدف الأوّل لألمانيا ضد اسكتلندا في افتتاح "يورو 2024" ليصبح أصغر لاعب يسجل لمنتخب ألمانيا في كأس أمم أوروبا، بعمر 21 سنة و42 يومًا.

عروض أخرى على طاولة فيرتز

وفي الوقت الذي تحدثت فيه قناة "سكاي 90" عن منافسة ثنائية لضم فيرتز، قالت صحيفة بيلد الألمانية أن فريقي آرسنال ومانشستر سيتي، دخلا، بدورهما، سباق التنافس على ضم المهاجم الدولي الشاب.

وكشفت "بيلد"، اليوم الخميس، أن آرسنال ومانشستر سيتي، يخططان للمنافسة على التعاقد مع فيرتز الذي لعب دورًا فعالًا في تتويج ليفركوزن بثلاثة ألقاب تاريخية في موسم 2023 ـ 2024، بإحراز الدوري الألماني والكأس، وكأس السوبر المحلي، فيما بلغ نهائي الدوري الأوروبي.