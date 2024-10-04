المركزى وارتفاع الاحتياطى النقدى 2024، 10 مليارات زيادة في عام.. يدفع عجلة الاقتصاد ويبشر بتجاوز أزمة الدولار

بعد إعلان البنك المركزي أمس عن ارتفاع الاحتياطات النقدية خلال سبتمبر 2024 وبالمقارنة بحجم الزيادة التي تمت خلال عام في المعروض النقدي والتي قدرت بنحو 10 مليارات دولار زيادة عن العام الماضي في ذات التاريخ فإن ذلك مؤشر نحو تحسن وتوافر الدولار بشكل كبير وخروج مصر من الأزمة التي ضربت الاقتصاد نحو عدم توافر العملة الأجنبية.

ويأتي ارتفاع النقد الأجنبي ليساهم في عملية توافر العملة في البنوك ودعم المشروعات والقدرة على استيراد الخامات الكثيرة التي تفيد في دفع عجلة الاقتصاد.

ويربط الكثيرون من المحللين بين ارتفاع الحصيلة الدولارية من الاحتياطي والعمل علي حصار التضخم والسعي الي عودته لرقم احادي مرة اخري تدريجيا مع السعي نحو التراجع في اقرار انخفاض متسلسل في أسعار الفائدة بما لايخل بعملية البحث عن جذب استثمارات جديدة مع المضي خطوات عديدة لزيادة الانتاج في قطاعات مختلفة.

وكشفت أحدث تقارير البنك المركزي حول الاحتياطات الدولية من النقد الأجنبي عن ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية ليصل اليوم الخميس 3 أكتوبر الجاري من عام 2024 إلى 46,736.7 مليون دولار أمريكي في نهاية سبتمبر 2024.

وبذلك يكون الاحتياطي النقدي من العملة “الدولار” قد تزايد خلال عام بنحو أكثر من 10 مليارات دولار، خاصة وأن صافي الاحتياطات الدولية في ذات الفترة من العام الماضي 2023 كان يصل 34,970.0 مليون دولار أمريكي في نهاية سبتمبر 2023.

اجتماع البنك المركزي

تعقد لجنة السياسات النقدية اجتماعها القادم في البنك المركزي لمناقشة وتحديد أسعار الفائدة في 17 أكتوبر المقبل برئاسة محافظ البنك المركزي المصرفي حسن عبد الله.

ويعد الاجتماع القادم هو السابع ضمن اجتماعات البنك المركزي خلال عام 2024 لتحديد ومناقشة أسعار العائد في البنوك.

اجتماع البنك المركزي لمناقشة الفائدة

وكانت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، قد قررت في اجتماعها الخامس يوم الخميس 5 سبتمبر الجاري، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي %27.25 %28.25، %27.75 على الترتيب.

البنك المركزي يقرر تثبيت سعر الفائدة

كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند %27.75، وبناء على القرار الذي اتخذته اللجنة في اجتماعها الأخير.