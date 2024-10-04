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رياضة

محمد شريف ينتظر المشاركة مع الخليج أمام الخلود بالدوري السعودي

محمد شريف،فيتو
محمد شريف،فيتو

يستضيف نادي الخليج نظيره الخلود مساء اليوم الجمعة، في المباراة التى تجمعهما على استاد مدينة الأمير نايف بن عبدالعزيز الرياضية ضمن مباريات الجولة السادسة لمباريات الدوري السعودي.

موعد مباراة الخليج والخلود 

ويلتقي الخليج أمام الخلود في السادسة مساء اليوم الجمعة.

ترتيب الخليج والخلود بالدوري السعودي 


ويحتل فريق الخليج المركز الـ 14 في ترتيب الدوري السعودي برصيد 4 نقاط، جمعها من فوز وخسارتين وتعادل، بينما يتواجد الخلود فى المركز الـ 12 برصيد 4 نقاط.

ومن المنتظر أن يعود الدولي محمد شريف، مهاجم فريق الخليج السعودي أمام الخلود مساء اليوم، بعد شفائه من الإصابة العضلية التي تسببت في غيابه عن الفريق الفترة الماضية.

وشارك الدولي المصري محمد شريف في مباراتين مع فريق الخليج الموسم الجاري 2024-2025، ولم يحالفه الحظ في التسجيل.


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