مدير الأكاديمية العسكرية: بناء القوة والحفاظ على الهيبة يحتم بيئة تعليمية حديثة

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمس الخميس، احتفالية افتتاح الأكاديمية العسكرية المصرية وتخريج دفعة جديدة من طلاب الأكاديمية وكلياتها العسكرية المختلفة، والتي تتواكب مع مرور واحد وخمسين عامًا لذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة.



وقد شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي تخريج الدفعة ١١٨ حربية والدفعة ٧٥ بحرية والدفعة ٩١ جوية والدفعة ٥٢ دفاع جوي والدفعة ٦١ فنية عسكرية والدفعة ٥٣ الكلية العسكرية التكنولوجية والدفعة ٧ كلية الطب بالقوات المسلحة.



وعلى هامش الحفل كان لفيتو هذا اللقاء مع الفريق أشرف زاهر مدير الأكاديمية العسكرية المصرية.





‎بداية أكد الفريق أشرف سالم زاهر مدير الأكاديمية العسكرية المصرية أن الكلية الحربية تعتبر الأفضل فى الشرق الأوسط وإفريقيا، كما أنها تتشرف بزيارات متعددة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، والفريق أول عبدالمجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة.

وأوضح أن تطوير التعليم يعتبر أهم الأولويات، كما أن المناهج وجميع ميادين التدريب فى تطور مستمر، مشيرا إلى أنه لا يوجد أى فرق فى المعايير أو الاختبارات التى يجب أن يمر بها الطالب، سواء الوافد أم المصري، ومشددا على أنه لا أساس لأي محسوبية فى الالتحاق بالأكاديمية والكليات العسكرية، حيث إن الاختيار يتم على أساس إجمالى مجموع درجات الطالب بكل الاختبارات

وتابع: "يـــوم تاريخـي بنشهــد فيـه افتتـاح صــرح عسكـري علـي أعلي المعايير العالمية – وهذا نتاج جهد مبذول وعمل متواصل وبتوفيق ربنا ودعم القيادة السياسية والقيادة العامة للقوات المسلحة قدرنا نوصــل لهــذا اليـــوم العظيــم ونبــارك لقــادة المستقبل خريجي الأكاديمية والكليات العسكرية لهذا العام وادعــو الله لهـم بالتوفيــق والنجــاح. من خلال منظومة العمل المتكاملة بالأكاديمية، نهدف لخلق جيل جديد من القادة الضباط لديهم القــدرة على مواكبة التطور العالمي في ظل أوضاع إقليمية ودولية بالغة التعقيد فأولوياتنا تعظيم القوة الشاملـة للدولة".

وأضاف:" نحن يقيننـــا ثابـــت أنـــه مـــن طلـب السـلام عليه امتـلاك قـوة تحافـظ عليه، واساسها مقاتــل تكـون في أكاديميـــة عظيمــة. واليوم نشكر بامتنان كل من وقف خلف هذا الإنجاز الذى يشهد على قوة الوطن وعظمته.



واختتم تصريحه قائلا:"بناء القوة والحفاظ على الهيبة يحتم بيئة تعليمية حديثة تجميع القيم الوطنية والأساليب العسكرية وتواكب واقع ملئ بالتحديات".

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