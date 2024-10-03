السيسي يكرم أوائل الطلبة خريجي الأكاديمية والكليات العسكرية

حفل خريجي الكليات العسكرية، كرم الرئيس عبد الفتاح السيسي، أوائل الطلبة خريجي الأكاديمية والكليات العسكرية، بالأنواط العسكرية.

اليمين العسكري



وردد خريجو الأكاديمية والكليات العسكرية، اليمين: "أقسم بالله العظيم أن أكون جنديا وفيا لجمهورية مصر العربية محافظا على أمنها وسلامتها حاميا ومدافعا عنها في البر والبحر والجو، داخل وخارج الجمهورية، مطيعا للأوامر العسكرية منفذا لأوامر قادتي محافظا على سلاحي لا أتركه قط حتى أذوق الموت، والله على ما أقول شهيد".



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