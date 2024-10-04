صندوق التنمية الحضرية يحذر المواطنين من النصب بشقق مشروعات عواصم المحافظات

حذر صندوق التنمية الحضرية التابع لمجلس الوزراء من التنازل عن شقق مشروعات عواصم المحافظات دون إخطار الصندوق واتباع الإجراءات المنصوص عليها.

وأكد الصندوق أن أى تنازل يتم دون إخطار الصندوق لا يعترف به ولا يمثل ذلك أى مسئولية على الصندوق.

وأشار إلى أن حجز الوحدات السكنية الخاصة بالمشروعات التابعة له يتم من خلال المقر الرئيسي بالقاهرة أو المقرات المتواجدة داخل مشروعات الصندوق على مختلف المحافظات والصندوق غير مسئول عن اى حجوزات أو تداول استمارات حجز تتم على خلاف ذلك.

وأوضح أن قنوات التواصل من خلال الخط الساخن (١٥٤٤٤) وكذا صفحته الرسمية على الفيس بوك أو أرقام الواتساب المعلنة على الصفحة للتواصل مع العملاء والرد على استفساراتهم.

وأضاف أنه بشأن ادعاء بعض المواطنين بوجود سماسرة فإن الصندوق يهيب المواطنين توخى الحذر وعدم التعامل مع تلك الأشخاص حيث لا يوجد لهم صلة بالصندوق نهائي بأي صفة وذلك حرصًا

على المواطنين من الوقوع في عمليات نصب من تلك الأشخاص غير المعروف هويتها.

تعقد وزارة الإسكان ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية، الأحد المقبل، مزادا علنيا لبيع عدد من الوحدات التجارية والإدارية بمدينة دمياط الجديدة.

وتطرح الوزارة للبيع بالمزاد ١٥ محلا تجاريا، و٤ وحدات إدارية بأسفل العمارات السكنية تتضمن ٦ محلات بمشروع سكن مصر جنوب حي ١ )، و٦ محلات بسكن مصر بالحى ٦ مجاورة ٣٣، و٣ محلات بسكن مصر غرب جامعة دمياط)، و٢ وحدة ادارية بسكن مصر جنوب حي ١ )، و٢ وحدة ادارية بسكن مصر بالحى ٦ مجاورة ٣٣ ).

وعقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا، لمتابعة أعمال "شركة التعمير لخدمات الصيانة"، بمواقع وحدات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" بمحورى منخفضى ومتوسطى الدخل، سواءً فى المدن الجديدة، أو المحافظات، وذلك بحضور مسئولى الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري، وشركة التعمير لخدمات الصيانة.

وشدد المهندس شريف الشربيني، على ضرورة تطوير وتحديث الأداء المؤسسي للشركة، واتباع الأساليب الحديثة لإدارة وتشغيل المشروعات، ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالمشروعات التى تتولى الشركة العمل بها، ووضع معايير محددة لتقييم مستوى الأداء بما يتلاءم ويتناسب مع الأنماط المختلفة للمشروعات السكنية، وحسن اختيار العمالة، والعمل على إيجاد موارد متنوعة لتحسين قدرات الشركة وإمكاناتها.