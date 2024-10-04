الجمعة 04 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

عقارات

صندوق التنمية الحضرية يحذر المواطنين من النصب بشقق مشروعات عواصم المحافظات

شقق عواصم المحافظات،
شقق عواصم المحافظات، فيتو

حذر صندوق التنمية الحضرية التابع لمجلس الوزراء من التنازل عن شقق مشروعات عواصم المحافظات دون إخطار الصندوق واتباع الإجراءات المنصوص عليها.

وأكد الصندوق أن أى تنازل يتم دون إخطار الصندوق لا يعترف به ولا يمثل ذلك أى مسئولية على الصندوق.

وأشار إلى أن حجز الوحدات السكنية الخاصة بالمشروعات التابعة له يتم من خلال المقر الرئيسي بالقاهرة أو المقرات المتواجدة داخل مشروعات الصندوق على مختلف المحافظات والصندوق غير مسئول عن اى حجوزات أو تداول استمارات حجز تتم على خلاف ذلك.

وأوضح أن قنوات التواصل من خلال الخط الساخن (١٥٤٤٤) وكذا صفحته الرسمية على الفيس بوك أو أرقام الواتساب المعلنة على الصفحة للتواصل مع  العملاء والرد على استفساراتهم.

وأضاف أنه بشأن ادعاء بعض المواطنين بوجود سماسرة فإن الصندوق يهيب المواطنين توخى الحذر وعدم التعامل مع تلك الأشخاص حيث لا يوجد لهم صلة بالصندوق نهائي بأي صفة وذلك حرصًا
على المواطنين من الوقوع في عمليات نصب من تلك الأشخاص غير المعروف هويتها.

تعقد وزارة الإسكان ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية، الأحد المقبل، مزادا علنيا لبيع عدد من الوحدات التجارية والإدارية بمدينة دمياط الجديدة.

وتطرح الوزارة للبيع بالمزاد ١٥ محلا تجاريا، و٤ وحدات إدارية بأسفل العمارات السكنية تتضمن ٦ محلات بمشروع سكن مصر جنوب حي ١ )، و٦ محلات بسكن مصر بالحى ٦ مجاورة ٣٣، و٣ محلات بسكن مصر غرب جامعة دمياط)، و٢ وحدة ادارية بسكن مصر جنوب حي ١ )، و٢ وحدة ادارية بسكن مصر بالحى ٦ مجاورة ٣٣ ).

وعقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا، لمتابعة أعمال "شركة التعمير لخدمات الصيانة"، بمواقع وحدات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" بمحورى منخفضى ومتوسطى الدخل، سواءً فى المدن الجديدة، أو المحافظات، وذلك بحضور مسئولى الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري، وشركة التعمير لخدمات الصيانة.

وشدد المهندس شريف الشربيني، على ضرورة تطوير وتحديث الأداء المؤسسي للشركة، واتباع الأساليب الحديثة لإدارة وتشغيل المشروعات، ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالمشروعات التى تتولى الشركة العمل بها، ووضع معايير محددة لتقييم مستوى الأداء بما يتلاءم ويتناسب مع الأنماط المختلفة للمشروعات السكنية، وحسن اختيار العمالة، والعمل على إيجاد موارد متنوعة لتحسين قدرات الشركة وإمكاناتها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

التمويل العقاري المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين المجتمعات العمرانية الجديدة المهندس شريف الشربينى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة هيئة المجتمعات العمرانية صندوق التنمية الحضرية

الأكثر قراءة

أخبار مصر: مصرع مصريين في إطلاق نار بالمكسيك، جريمة تهز القاهرة، هل اغتالت إسرائيل خليفة نصر الله، صدمة بشأن سعر الفراخ

صابرين، بدأت مسيرتها بـ"الغناء" والحسد أبعدها عن الفن بعد "أم كلثوم" وهذا عدد زيجاتها قبل المنتج اللبناني

موعد مباراة الزمالك والأهلي في دوري الكرة النسائية والقناة الناقلة

حارس مقبرة بالطود يروي حكايته مع العفاريت وما حدث له من جنية فائقة الجمال (فيديو)

بينهم مصريون، تحرك عاجل من رئيسة المكسيك والجيش بعد مقتل مهاجرين على حدود جواتيمالا

زوج أمام محكمة الأسرة: زوجتي طردتني من المنزل بالقوة وحرمتني من رؤية أبنائي لمدة عام ونصف

صفارات الإنذار تدوي شمال إسرائيل وجيش الاحتلال يرصد 20 صاروخا من لبنان

والدة فتاة حاولت إنهاء حياتها بسبب خطيبها في مصر الجديدة تروي تفاصيل الواقعة

منوعات

المزيد

مارك زوكربيرج ثاني أغنى شخص في العالم لأول مرة، و50 مليار دولار تفصله عن ماسك

شاهد، لحظة غرق مركب يحمل عشرات الركاب في الكونغو الديمقراطية

ابتكار أول نموذج ذكاء اصطناعي يقيم كفاءة لاعبي الهوكي على الجليد

خبير تغذية يكشف أسباب الرغبة الشديدة في تناول الأطعمة الضارة

المزيد

خدمات

المزيد

ننشر أسعار النحاس اليوم الخميس بالسوق المحلية

تعرف على أسعار الألومنيوم بالسوق المحلية اليوم الخميس

تعرف على سعر الأرز اليوم الخميس بالأسواق

أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

من روائع نجيب محفوظ.. مهرجان الجونة السينمائي يفتتح دورته السابعة بـ «آخر المعجزات» (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما هي الصاخة وعلاقتها بيوم القيامة؟ محمد سيد طنطاوي يجيب

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الجمعة 4-10- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الجمعة 4-10- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية