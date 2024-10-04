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بعد قليل، قطع المياه عن 10 مناطق حيوية بالقاهرة لمدة 5 ساعات

قطع المياه، فيتو
قطع المياه، فيتو

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة انقطاع المياه عن مناطق شارع الشيخ صالح الجعفري – مستشفى القاهرة الفاطمية – شارع المنصورية حتى قسم الجمالية – معسكر الأمن المركزي والعمليات الخاصة – قطاع الدراسة للأمن المركزي بشارع صلاح سالم – دار الإفتاء ومشيخة الأزهر – شارع محمد عبده ومتفرعاته خلف مستشفى الحسين – كليات جامعة الأزهر خلف مستشفى الحسين بشارع الأزهر – مستشفى الحسين الجامعي – منطقة منشية ناصر). وذلك اعتبارًا من الساعة الواحدة صباح يوم الجمعة الموافق 4-10-2024 وحتى الساعة السادسة صباح نفس اليوم ولمدة 5 ساعات.


وأرجعت الشركة سبب الانقطاع لقيامها بتغيير محابس سحب وطرد طلمبات روافع الدراسة.


وتهيب الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات بالأماكن المشار إليها تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع.


ودفعت الشركة  بسيارات مياه صالحة للشرب توزع مجانا بالمناطق المتأثرة، وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 أو على خدمة الواتس اب على رقم  01206665125.

 

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شركة مياه الشرب بالقاهرة انقطاع المياه شارع الشيخ صالح الجعفرى

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