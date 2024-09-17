"الإسكان" تطرح عددا من الوحدات التجارية والخدمية للبيع بنظام المزاد

تواصل وزارة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية طرح عدد من الوحدات التجارية والخدمية للببع بنظام المزاد العلني.

وتطرح بمدينة المنيا الجديدة، 14 محلًا تجاريًا و2 صيدلية بمساحات تتراوح بين (20م٢: 68م٢)، ووحدة إدارية ومهنية بمساحة (33م2) بالمناطق المختلفة بالمدينة للبيع بالمزاد العلني.

وتعقد جلسة المزاد يوم الأحد الموافق 13/10/2024، ويتم طلب كراسات الشروط والمواصفات من مقر جهازي تنمية المنيا الجديدة،و يمكن للراغبين في دخول المزادين المعاينة على الطبيعة للمحال والصيدليات والوحدات في مواعيد العمل الرسمية

وعقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا، لمتابعة أعمال "شركة التعمير لخدمات الصيانة"، بمواقع وحدات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" بمحورى منخفضى ومتوسطى الدخل، سواءً فى المدن الجديدة، أو المحافظات، وذلك بحضور مسئولى الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري، وشركة التعمير لخدمات الصيانة.

وشدد المهندس شريف الشربيني، على ضرورة تطوير وتحديث الأداء المؤسسي للشركة، واتباع الأساليب الحديثة لإدارة وتشغيل المشروعات، ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالمشروعات التى تتولى الشركة العمل بها، ووضع معايير محددة لتقييم مستوى الأداء بما يتلاءم ويتناسب مع الأنماط المختلفة للمشروعات السكنية، وحسن اختيار العمالة، والعمل على إيجاد موارد متنوعة لتحسين قدرات الشركة وإمكاناتها.