كوستا: زيزو أفضل لاعب في أفريقيا وأعرف شيكابالا قبل انضمامي للزمالك

أكد الغيني جيفرسون كوستا، المنضم حديثا لنادي الزمالك، أنه يطمح في التواجد مع الفريق الأول لكرة القدم خلال الفترة المقبلة.

وقال كوستا فى تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع الإعلامي محمد أبو العلا المذاع على قناة نادي الزمالك: "بدأت كرة القدم في سن السابعة بالبرتغال، وهدفي الأول في البداية الدراسة ولكن تم إبلاغ أسرتي بتميزي في كرة القدم".

وواصل: "لعبت لعدة أكاديميات والزمالك يعتبر النادي الأول الذي انضم له، وأعرف شيكابالا منذ تواجده مع سبورتنج لشبونة البرتغالي وزيزو أيضا الذي اعتبره أفضل لاعب داخل إفريقيا".

لا أحد يستطيع رفض الانضمام للزمالك

وشدد الغيني جيفرسون كوستا، المنضم حديثا لنادي الزمالك، أن الفارس الأبيض فريق كبير ولا يستطيع أحد رفض الانضمام له.

وأردف كوستا: "جوميز معجب بأدائي وأخطر وكيلي برغبة الزمالك في ضمه، وأطمح بالتواجد في منتخب غينيا بيساو الأول في المستقبل".

وأتم: "الزمالك يضم مدافعين مميزين والمثلوثي لاعب رائع، ولعبت في مركز وسط الملعب من قبل".