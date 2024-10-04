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رياضة

من سن 19 حتى 39، أحمد سليمان يكشف كواليس مثيرة في ملف صفقات الزمالك

أحمد سليمان وجوميز،
أحمد سليمان وجوميز، فيتو

كشف أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، كواليس بعض صفقات النادي والتي تم التعاقد معهم مؤخرًا، مشيرًا إلى أن الصفقات جاءت بعناية شديدة ووفق معايير محددة.

 

صفقات الزمالك

وقال عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث على قناة etc: "منذ يناير حتى الآن قمنا بضم 16 لاعبًا، والأمر مدروس فنيًّا وماليًّا، والأعمار السنية صغيرة جدًّا، من 19 عامًا حتى 39 عامًا سن شيكابالا وعبد الله السعيد".

وتابع: "كان هناك مخطط لتدعيم الزمالك بصفقات جيدة بالاتفاق مع جوميز وعبد الواحد السيد، وكان هناك عدة ترشيحات ولكن مغالاة الأندية تسبب في التوجه نحو بعض الأجانب، ومحمود بنتايك لاعب جيد ومثقف ويتحدث 3 لغات، وكذلك عمر فرج لاعب مميز ونشأ في السويد، هذه النوعيات ليست موجودة في مصر، لاعبين ملتزمين ومثقفين لأقصى درجة، ودائما نعرض على جوميز 3 او 4 لاعبين ويتم اختيار الأولويات وفقا للأمور الفنية والسلوكية والمالية وغيرها".

وأضاف: "تلقينا عروضًا كثيرة لضم لاعبين، وهناك 3 فقط في الإسكاوتنج ولا أحد يعرفهم، ونقوم بعرض الأسماء على الجهاز الفني واللاعبين، ثم بعد ذلك يتم رفع الأمر للإدارة ونبدأ في الحديث عن الأكاديميات، هناك لاعبين تربت في أكاديميات مميزة، منهم أكاديمية محمد السادس في المغرب وبارادو في الجزائر، ومدارس بنفيكا وأياكس في أوروبا، بالنسبة لـ محمود بنتايك كان موجود فيها، وانضم لنادي سانت إيتيان الفرنسي، وبالتأكيد فهو لاعب جيد، وتم ضمه اعارة بنية الشراء، وتم ضمه بنفس راتبه في النادي الفرنسي".

وأوضح: "عندما نتفاوض مع لاعبين من مصر، يكون المطالب 40 و50 مليونًا، والزمالك لم يسدد أي مبالغ مالية لضم عمر فرج وأول قسط بعد سنة يونيو 2025، واللاعب وقع 4 مواسم وعقده أقل من لاعبين كثيرين في مصر، وتم شراء عقده من النادي السويدي، وتعاملنا بشكل احترافي لحسم الصفقة".

وتابع: "ميشالاك كان يحصل على 1.8 مليون دولار في نادي أحد، وهو من أسرع الصفقات التي تعاقدنا معه عن طريق محبي الزمالك، وفريق الإسكاوتنج قام بعمل فيديو عنه وتحملنا نصف راتبه وأحد النصف الآخر، وقمنا بتخفيض العقد 25% وسوف يحصل على راتب حوالي 700 ألف دولار، في ظل العلاقة الطيبة بين حسين لبيب مع مسؤولي أحد السعودي وكانوا موجودين معنا في الفندق بالرياض وجلسوا معنا على هامش اللقاء".

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