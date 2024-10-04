الجمعة 04 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

"شعرية ما بعد الحداثة" آخر أعمال المترجم الراحل السيد إمام

غلاف الكتاب. فيتو
غلاف الكتاب. فيتو

صدر مؤخرًا عن المركز القومي للترجمة برئاسة الدكتورة كرمة سامي، الطبعة العربية من كتاب "شعرية ما بعد الحداثة: التاريخ، النظرية، المتخيل" من تأليف ليندا هاتشون، وترجمة السيد إمام.

 

شعرية ما بعد الحداثة


الكتاب هو آخر أعمال المترجم الكبير السيد إمام الصادرة عن المركز القومي للترجمة، حيث يقدم هذا الكتاب دراسة مهمة لظاهرة ثقافية موجودة وراهنة وكانت سببًا في كثير من النقاشات العامة ومن ثم استحقت الانتباه النقدي الذي دار حولها.

ركز المؤلف على نقاط التداخل المهمة للنظرية مع الممارسة الجمالية التي يمكن أن تقود إلى التعبير عما يطلق عليه "شعرية ما بعد الحداثة".

يقدم القسم الأول من الكتاب تاريخ ما بعد الحداثة في علاقتها بالحداثة وحقبة الستينات وكذلك نموذجها البنيوي المستمد من فن العمارة وعلاقتها بالخطابات الهامشية اللامركزية التي شكلتها وتناول القسم الثاني مفهوم الميتا رواية التاريخية بحيث يشتمل على التضمينات الأساسية للمواجهة الإشكالية بين التاريخ والميتا رواية.

وإجمالا فإن الكاتب قد بذل جهده لإيضاح ثقافة ما بعد الحداثة التي تستعمل موضوعات الخطاب أو تسيء استعمالها.

المؤلفة ليندا هاتشون، أستاذ الأدب الإنجليزي والمقارن بجامعة تورنتو بكندا، متخصصة في دراسة نظرية الأدب والنقد الأدبي، لها أبحاث متخصصة في ما بعد الحداثة.

 


الناقد والمترجم الكبير السيد إمام، يعد أحد رموز الترجمة وحركة التنوير المعاصرين، توفي في شهر مارس من العام الماضي بعد مشوار حافل بالعطاء استمر قرابة النصف قرن قدم خلالها عشرات الكتب والترجمات المهمة للمكتبة العربية، كرمته وزارة الثقافة لدوره البارز في مجال الأدب وفي تطوير المنظومة الثقافية في مصر عامة وفي محافظة البحيرة خصوصُا،ترجم عشرات الكتب النقدية في النظرية الأدبية والكتب الموسوعية والأدبية نذكر منها "ألف ليلة وليلة أو الليالي العربية" والصاد عن المركز القومي للترجمة.
 

كما ترجم عددًا كبيرًا من كتب الناقد العالمي إيهاب حسن مثل كتاب "تحولات الخطاب النقدي لما بعد الحداثة"، “الخروج من مصر:مشاهد ومجادلات من سيرة ذاتية” و"براءة جذرية:دراسات في الرواية الأمريكية المعاصرة " والصادر مؤخرًا عن المركز القومي للترجمة.


ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية

الدكتورة كرمة سامي المركز القومي للترجمة برئاسة الدكتورة كرمة سامي المركز القومي للترجمة كرمة سامي وزارة الثقافة

الأكثر قراءة

3 قرارات جمهورية مهمة وتكليفات قوية من السيسي للحكومة وكبار رجال الدولة

سعر جرام الذهب صباح اليوم الجمعة 4 أكتوبر 2024

موعد عودة كولر من سويسرا لقيادة تدريبات الأهلي

أخبار مصر: مصرع مصريين في إطلاق نار بالمكسيك، جريمة تهز القاهرة، هل اغتالت إسرائيل خليفة نصر الله، صدمة بشأن سعر الفراخ

موعد مباراة الزمالك والأهلي في دوري الكرة النسائية والقناة الناقلة

سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الجمعة 4 أكتوبر 2024

أسعار الذهب والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم الجمعة (إنفوجراف)

الأهلي ينهي إجراءات السفر إلى الإمارات لخوض السوبر المصري

منوعات

المزيد

عالم يكشف كواليس رصد أقوى توهج على الشمس منذ عام 2017

مارك زوكربيرج ثاني أغنى شخص في العالم لأول مرة، و50 مليار دولار تفصله عن ماسك

شاهد، لحظة غرق مركب يحمل عشرات الركاب في الكونغو الديمقراطية

ابتكار أول نموذج ذكاء اصطناعي يقيم كفاءة لاعبي الهوكي على الجليد

المزيد

خدمات

المزيد

سعر طن القصدير اليوم الجمعة 4 أكتوبر 2024 بالبورصات العالمية

استقرار أسعار السكر اليوم الجمعة 4 أكتوبر 2024 في الأسواق

أسعار الأرز اليوم الجمعة 4 أكتوبر 2024 بالأسواق

ننشر أسعار النحاس اليوم الخميس بالسوق المحلية

المزيد

انفوجراف

5 حقوق للمسنين في القانون (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما هي الصاخة وعلاقتها بيوم القيامة؟ محمد سيد طنطاوي يجيب

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الجمعة 4-10- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الجمعة 4-10- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية