"شعرية ما بعد الحداثة" آخر أعمال المترجم الراحل السيد إمام

صدر مؤخرًا عن المركز القومي للترجمة برئاسة الدكتورة كرمة سامي، الطبعة العربية من كتاب "شعرية ما بعد الحداثة: التاريخ، النظرية، المتخيل" من تأليف ليندا هاتشون، وترجمة السيد إمام.

شعرية ما بعد الحداثة



الكتاب هو آخر أعمال المترجم الكبير السيد إمام الصادرة عن المركز القومي للترجمة، حيث يقدم هذا الكتاب دراسة مهمة لظاهرة ثقافية موجودة وراهنة وكانت سببًا في كثير من النقاشات العامة ومن ثم استحقت الانتباه النقدي الذي دار حولها.

ركز المؤلف على نقاط التداخل المهمة للنظرية مع الممارسة الجمالية التي يمكن أن تقود إلى التعبير عما يطلق عليه "شعرية ما بعد الحداثة".

يقدم القسم الأول من الكتاب تاريخ ما بعد الحداثة في علاقتها بالحداثة وحقبة الستينات وكذلك نموذجها البنيوي المستمد من فن العمارة وعلاقتها بالخطابات الهامشية اللامركزية التي شكلتها وتناول القسم الثاني مفهوم الميتا رواية التاريخية بحيث يشتمل على التضمينات الأساسية للمواجهة الإشكالية بين التاريخ والميتا رواية.

وإجمالا فإن الكاتب قد بذل جهده لإيضاح ثقافة ما بعد الحداثة التي تستعمل موضوعات الخطاب أو تسيء استعمالها.

المؤلفة ليندا هاتشون، أستاذ الأدب الإنجليزي والمقارن بجامعة تورنتو بكندا، متخصصة في دراسة نظرية الأدب والنقد الأدبي، لها أبحاث متخصصة في ما بعد الحداثة.



الناقد والمترجم الكبير السيد إمام، يعد أحد رموز الترجمة وحركة التنوير المعاصرين، توفي في شهر مارس من العام الماضي بعد مشوار حافل بالعطاء استمر قرابة النصف قرن قدم خلالها عشرات الكتب والترجمات المهمة للمكتبة العربية، كرمته وزارة الثقافة لدوره البارز في مجال الأدب وفي تطوير المنظومة الثقافية في مصر عامة وفي محافظة البحيرة خصوصُا،ترجم عشرات الكتب النقدية في النظرية الأدبية والكتب الموسوعية والأدبية نذكر منها "ألف ليلة وليلة أو الليالي العربية" والصاد عن المركز القومي للترجمة.



كما ترجم عددًا كبيرًا من كتب الناقد العالمي إيهاب حسن مثل كتاب "تحولات الخطاب النقدي لما بعد الحداثة"، “الخروج من مصر:مشاهد ومجادلات من سيرة ذاتية” و"براءة جذرية:دراسات في الرواية الأمريكية المعاصرة " والصادر مؤخرًا عن المركز القومي للترجمة.