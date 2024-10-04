خريطة التلاوات المجودة اليوم الجمعة بإذاعة القرآن الكريم

تمتلئ خريطة التلاوات المرتلة المقرر إذاعتها، اليوم الجمعة عبر أثير إذاعة القرآن الكريم بمجموعة قوية من تلاوات عمالقة التلاوة.

وتنشر فيتو الخريطة الكاملة للتلاوات المجودة المقرر إذاعتها اليوم ومواعيد بثها:



40: 6 (ص) تلاوة للشيخ عبد العزيز على فرج وما تيسر من سورة طه 5 ق.



00: 7 (ص) تلاوة للشيخ محمد رفعت وما تيسر من سورة الكهف 30 ق.



00: 8 (ص)تلاوة للشيخ الشحات محمد أنور وما تيسر من سورتى التوبة/ يونس 30 ق.



11: 22قرآن قبل الظهر) تلاوة للشيخ محمود على البنا وما تيسر من سورة الشورى 15ق.



13:31قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ سيد عبد الشافي هلال وما تيسر من سورة الأعراف 30ق.



14:11 قرآن قبل العصر) تلاوة للشيخ السيد متولي عبد العال وماتيسر من سورة أل عمران 30ق.



14:51قرآن قبل العصر) تلاوة للشيخ السعيد عبد الصمد الزناتي وما تيسر من سورتى الإسراء/ القارعة 15ق.



أما الختمة المجودة تقدمة التلاوة د/محمود عباس 5ق الساعة 16:18، مصحف مجود للشيخ عبدالفتاح الشعشاعى من سورة النحل

(قرآن قبل المغرب) تلاوة للشيخ/ طه الفشنى وما تيسر من سورتي البينة -العصر 15ق.



18:41 قرآن قبل المغرب ) تلاوة للشيخ حلمى الجمل / وماتيسر من سورة القصص 30ق.



19:58قرآن بعد المغرب) تلاوة للشيخ راغب مصطفى غلوش وما تيسر من سورة الرعد 10ق.



19:58قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ محمد عبدالعزيز حصان وما تيسر من سورة الحج/المؤمنون 30ق.



21:30 قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ محمد صديق المنشاوى وما تيسر من سورتى السجدة والعلق 30ق.



15: 11 (مساءً قرآن السهرة) للشيخ مصطفى إسماعيل / وما تيسر من سورة آل عمران 42ق.



24:15(بعد منتصف الليل) للشيخ عبدالعزيز حربى وما تيسر من سورة هود 44 ق.



01:36بعد منتصف الليل) للشيخ /حمزة مغازى وما تيسر من سورة النمل 15 ق.



02:26 (بعد منتصف الليل) للشيخ محمد محمود بحيري وما تيسر من سورة النحل 15ق.



3:04(بعد منتصف الليل) للشيخ علي محمود وما تيسر من قصار السور 45 ق.

