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رياضة

عمر مرموش يقود فرانكفورت للفوز على بشكتاش بثلاثية في الدوري الأوروبي (صور)

عمر مرموش، فيتو
عمر مرموش، فيتو

الدوري الأوروبي، فاز فريق آينتراخت فرانكفورت الألماني على بشكتاش التركي بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما، في الجولة الثانية من بطولة الدوري الأوروبي. 

وسجل عمر مرموش الهدف الأول لصالح فريق آينتراخت فرانكفورت أمام بشكتاش التركي، في الدقيقة 19 من ركلة جزاء، وأضاف إيبيمي الهدف الثاني في الدقيقة 22، وأضاع إيموبيلي ركلة جزاء لفريق بشكتاش لينتهي الشوط الأول بتقدم الفريق الألماني 2-0.

وفي الشوط الثاني سجل أنسجار كناوف الهدف الثالث لفريق فرانكفورت في الدقيقة 82، وجاء هدف بشكتاش الوحيد عن طريق ماسوكو في الدقيقة 3+90. 

وغادر عمر مرموش أرضية ملعب المباراة في الدقيقة 63 من عمر اللقاء.  

 تشكيل آينتراخت فرانكفورت أمام بشكتاش التركي

ويقود النجم المصري عمر مرموش تشكيل فريقه أمام  بشكتاش في مباراة الليلة وجاء التشكيل كالتالي: 

تشكيل بشكتاش أمام آينتراخت فرانكفورت

نظام بطولة الدوري الأوروبي 

وتقام بطولة الدوري الأوروبي بنظام دوري للفرق الـ36 المشاركة، حيث يتم تقسيمها إلى 4 تصنيفات، وتجرى قرعة لاختيار فريقين من كل تصنيف لخوض المباريات بنظام النقاط، واحدة خارج أرضه والأخرى على أرضه.

يتأهل أصحاب المراكز من الأول إلى الثامن مباشرة إلى دور الـ16 من الدوري الأوروبي، بينما يُلعب ملحق بنظام الذهاب والعودة بين أصحاب المراكز من التاسع إلى الرابع والعشرين لتحديد 8 فرق تشارك في ثمن النهائي إلى جانب المتأهلين الثمانية.

الفرق الباقية تخرج نهائيًا من البطولة،ثم تستمر بشكلها التقليدي من دور الـ16، ثم ربع النهائي ونصف النهائي، ثم النهائي في مباراة واحدة كما هو الحال في الوقت الحالي.

الدوري الأوروبي، عمر مرموش يقود فرانكفورت للتقدم على بشكتاش في الشوط الأول (فيديو)

الدوري الأوروبي، عمر مرموش يسجل الهدف الأول لفرانكفورت أمام بشكتاش (فيديو)

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الدوري الأوروبي، عمر مرموش يسجل الهدف الأول لفرانكفورت أمام بشكتاش (فيديو)

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